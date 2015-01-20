За тиждень було знищено близько 300 бойовиків - Геращенко
02:50, 20 січня 2015Політика
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Близько 300 бойовиків було вбито протягом останнього тижня.
За тиждень було знищено близько 300 бойовиків / прес-служба Міністерства оборони
Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в ефірі програми "Свобода слова", пише Українська правда.
"За нашими даними, загинуло близько 300 терористів за останній тиждень. В результаті потужних контрударів артилерийських як під аеропортом, так і під Горлівкою, Комсомольському та Волновахою", - сказав він.
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За словами Геращенка, ударами артилерії сил АТО знищено велику кількість російських військових та їх командні пункти.
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