За тиждень було знищено близько 300 бойовиків - Геращенко

Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в ефірі програми "Свобода слова", пише Українська правда.

"За нашими даними, загинуло близько 300 терористів за останній тиждень. В результаті потужних контрударів артилерийських як під аеропортом, так і під Горлівкою, Комсомольському та Волновахою", - сказав він.

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За словами Геращенка, ударами артилерії сил АТО знищено велику кількість російських військових та їх командні пункти.