ІС: бойовики залишили частину своїх позицій у донецькому аеропорту

Про це на сторінці в соцмережі написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Читайте такожІС: артилерія сил АТО розбила вогневі точки бойовиків в районі Спартака

За його даними, бойовики продовжують наносити вогневі удари по передових позиціях українських військ в районі донецького аеропорту (ДАП), а також у районі населених пунктів Піски, Дослідне і Авдіївка, намагаючись перешкодити підходу підкріплень до українських підрозділів, які ведуть бої на флангових позиціях в районі ДАПу, а також проведенню їх перегрупування.

Спроба "зупинити прорив" української бронетехніки, що виразилася в підриві Путилівського шляхопроводу, стала наслідком паніки особового складу бандформування, який потрапив під щільний вогонь з танкових гармат української бронегрупи і вимушеного залишити свої позиції", - написав Дмитро Тимчук.

За інформацією Дмитра Тимчука, серед бойовиків, що діють в Донецьку, ходять чутки про підготовку на цій ділянці якогось "контрудару". "У Петровському районі Донецька розгорнута додаткова артилерійська група противника. В районі Мар'їнки зафіксована батарея САУ (5 одиниць 2С1 "Гвоздика"), обладнані вогневі позиції батареї 120-мм мінометів. У Куйбишевському районі Донецька зафіксовано переміщення бронегрупи (6 бойових бронемашин і 3 танки). Ще одна бронегруппа російсько-терористичних військ (до 10 одиниць бронетехніки, включаючи 4 танки), перекинута до селища Веселе", - написав він.