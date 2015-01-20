Рада ОБСЄ проведе сьогодні екстрене засідання по Україні

12:46, 20 січня 2015
Політика
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Постійна рада ОБСЄ сьогодні збереться на екстрене засідання через ситуацію в Україні.

REUTERS

Про це повідомляє делегація Швейцарії при ОБСЄ на своїй сторінці в "Твіттері". У повідомленні сказано, що засідання почнеться о 16:30 за місцевим часом (17:30 за київським).

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Зазначається, що з доповідями про ситуацію в Україні та про заходи по врегулюванню конфлікту виступлять голова спостережної місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан і спеціальний представник голови ОБСЄ Хайді Тальявіні.

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