Вишам рекомендували продовжити канікули, або перейти на дистанційку

Міносвіти вже направило відповідний лист ректорам університетів.

Міністерство освіти і науки рекомендувало закладам вищої освіти продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі до 8 лютого.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко. Він зазначив, що відповідний лист вже направили ректорам університетів.

"Водночас остаточне рішення щодо формату навчання ухвалює сам заклад вищої освіти в межах повноважень, передбачених автономним статусом, з урахуванням безпекової та енергетичної ситуації на місці", - зазначає він.

Трофименко зазначив, що університети по всій країні продовжують розгортати центри підтримки для студентів і працівників, а також, за можливості, для людей, які мешкають поруч.

Канікули в київських школах

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 19 січня до 1 лютого було оголошено канікули для шкіл.

Міський голова Віталій Кличко повідомляв, що таке рішення, відповідно до постанови Кабміну, обговорили на Раді оборони міста Києва.

Ці канікули продовжать за рахунок весняних та тижня літніх канікул. Втім навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня.

