Чи можуть каналізаційні мережі столиці замерзнути: 'Київводоканал' дав відповідь

Ідея облаштування тимчасових вуличних туалетів не має під собою реальних підстав, підкреслили у "Київводоканалі".

"Київводоканал" спростував чутки про можливе замерзання каналізаційних мереж столиці та необхідність облаштування вигрібних ям на Троєщині.

Як повідомила пресслужба підприємства, дворові каналізаційні мережі, які обслуговує "Київводоканал", прокладені глибше рівня промерзання ґрунту. Стічні води мають плюсову температуру і постійно рухаються, тому замерзнути такі мережі не можуть.

"У мікрорайоні Троєщина та загалом у Києві каналізаційні мережі працюють стабільно, у штатному режимі й забезпечують безперервне водовідведення, зокрема і під час відключень електроенергії. Наразі випадків повного або часткового замерзання каналізаційних труб не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

У "Київводоканалі" також підкреслили, що ідея облаштування тимчасових вуличних туалетів чи вигрібних ям не є доцільною і не має під собою реальних підстав.

Крім того, в установі уточнили, що труби, які йдуть безпосередньо від будинку до першого каналізаційного колодязя, належать до внутрішньобудинкових систем. Їхній стан і обслуговування є відповідальністю балансоутримувачів будинків, а не "Київводоканалу".

Ситуація в Києві – головні новини

Мер столиці Віталій Кличко вже двічі звертався до киян із закликом тимчасово залишити місто, аби зменшити навантаження на інфраструктуру. За його словами, далі може бути ще складніше.

Голова Деснянської РДА Максим Бахматов заявив, що в столичному масиві Троєщина можна робити туалети, як у селі. А саме рити ями, накривати їх і залишати необхідний отвір.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев повідомив, що рішення місцевого районного голови вирити вигрібні ями для задоволення базових потреб громадян не витримує жодної критики.

Вас також можуть зацікавити новини: