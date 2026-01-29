'Війну треба довести до кінця': Кадиров виступив проти переговорів з Україною

За словами Кадирова, переговори нібито недоречні після всього, що сталося.

Прокремлівський лідер Чечні Рамзан Кадиров виступив проти продовження переговорів про завершення війни в Україні. Його слова цитують російські ЗМІ.

Кадиров прибув до Кремля у складі російської делегації на переговори кремлівського диктатора Володимира Путіна і президента ОАЕ Мухаммада ібн Заїда Аль Нахайяна. Там він висловив журналістам свою думку про мирні переговори.

"Я вважаю, що війну треба довести до кінця. Переговори після всього, що зроблено... Я проти переговорів", - сказав голова Чечні.

Відео дня

Стан здоров'я Кадирова і ДТП за участю його сина - що відомо

Нагадаємо, що раніше в The Times писали, що Кадиров перебуває у важкому стані. Журналісти заявили, що глава Чечні, ймовірно, страждає від гострого панкреатичного некрозу і проблем з нирками. Його появи на публіці стають все рідшими.

На думку журналістів, Кадиров, схоже, готував свого третього сина, 18-річного Адама, в якості наступника. У The Times підкреслили, що він схожий на свого батька грубою поведінкою.

16 січня ЗМІ з посиланням на джерела писали, що Адам Кадиров розбився в ДТП і госпіталізований у важкому стані. Журналісти з'ясували, що його кортеж рухався на великій швидкості, коли раптово зустрів перешкоду. Стверджується, що аварія сталася в самому центрі Грозного.

Пізніше Кавказ.Реалії з посиланням на інформовані джерела повідомило, що 18-річний Адам Кадиров прийшов до тями після серйозної ДТП. Його стан здоров'я поки не викликає побоювань у лікарів.

Вас також можуть зацікавити новини: