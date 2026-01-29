Іран вивів у море свій 'авіаносець' на тлі напруженості в регіоні

Shahid Bagheri був введений в експлуатацію 6 лютого 2025 року.

Іран вивів у море "авіаносець" Shahid Bagheri на тлі заворушень в країні та регіональної напруженості з іншими державами. Відповідні супутникові знімки судна публікує оглядач Mehdi H. на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Він зазначив, що на знімках Shahid Bagheri розташований приблизно за 5 миль кілометрів на південь від порту Бандар-Аббас.

Видання "Мілітарний" відзначає, що причиною таких дій можуть бути як планові ходові випробування, так і міркування безпеки – для захисту від потенційних заворушень у припортовій зоні. Також судно могли вивести у море через регіональну напруженість й бажання зберегти бойову одиницю.

"Shahid Bagheri був введений в експлуатацію 6 лютого 2025 року. Відтоді він рідко виходив у море та не був задіяний під час нещодавнього ірано-ізраїльського конфлікту", – зазначає "Мілітарний".

Видання пише, що Shahid Bagheri – це корабель, який Іран називає нібито "першим авіаносцем". Його було створено шяхом переобладнання контейнеровоза Perarin довжиною близько 240 метрів. Для зльоту літаків судно модифікували, встановивши польотну палубу та трамплін.

Через те, що на судні було збережено оригінальну надбудову, яка охоплює всю ширину корпусу, класична компоновка з прямою палубою вздовж судна стала неможливою. Натомість злітно-посадкову смугу розмістили під кутом до поздовжньої осі корабля, що дозволило забезпечити необхідну довжину для зльоту та посадки. Втім, наразі невідомо, наскільки ефективною буде така схема. Також незрозумілий перелік типів повітряних суден, які реально зможуть базуватися та злітати з цього корабля.

Ситуація в регіоні: що відомо

Нагадаємо, що за даними ЗМІ Іран очікує на атаку США вже найближчим часом. Зазначається, що іранський лідер Алі Хаменеї переховується в підземному укритті через попередження з боку військових.

Тим часом президент США Дональд Трамп раніше заявив, що до Ірану прямує ще одна група американських військових кораблів. Водночас він висловив сподівання в можливості дипломатичного розвʼязання питання.

