Зеленський готовий зустрітися з Путіним для обговорення найчутливіших питань, - Сибіга

Голова МЗС озвучив позицію України перед наступним раундом переговорів зі США та РФ.

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російськиим диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити найчутливіші питання, зокрема, щодо територій та ЗАЕС. Однак не схоже, що в Кремлі зацікавлені в цій зустрічі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час онлайн-засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, повідомляє пресслужба МЗС.

Про переговори України, США та РФ в Абу-Дабі

Зокрема, у контексті мирних зусиль та нещодавніх переговорів в Абу-Дабі, Сибіга відзначив, що Україна розглядає їх як продовження взаємодії зі США та мирних зусиль, які отримали новий імпульс минулої осені.

Як повідомив глава МЗС, наразі Україна разом із США готується до наступного раунду в тристоронньому форматі найближчим часом.

"Як я вже казав, Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним, щоб обговорити найчутливіші питання. Зокрема, що стосується територій та ЗАЕС. Публічна реакція Кремля на цю тезу вкотре показала, що Путін не хоче зупиняти агресію", - наголосив міністр.

Також Сибіга відзначив, що у сучасній геополітичній реальності лише США та президент Дональд Трамп здатні примусити Москву до припинення війни.

Що змусить Путіна змінити плани

Глава МЗС підкреслив, що попри голосні заяви, Росії не вдалося досягти жодного прориву на полі бою, а втрати окупанта продовжують зростати. Метою України є досягнення рівня у 50 тисяч російських втрат на місяць. Зокрема, за словами Сибіги, коли росіяни втрачатимуть більше, ніж здатні набирати, це змусить Путіна та його режим переглянути свої плани.

Також Сибіга вкотре наголосив, що Україна прагне досягти паритету в озброєнні та можливостях на лінії фронту.

Як наголосив глава МЗС, підтримка України є інвестицією у спільну безпеку Європейського континенту. "Ми виграємо для вас час - це гірка правда. Краще зупинити Росію в Україні вже зараз" - зазначив міністр.

Разом з тим, він зауважив, що Європа має досягти повної стратегічної автономії у питаннях озброєння та безпеки. Це питання виживання Європи, в якому Україна є ключовим елементом на цьому шляху.

Купівля зброї для Сил оборони України

Міністр Сибіга відзначив важливість програми PURL для зміцнення української протиповітряної оборони та захисту критичної інфраструктури, особливо для протиракетної оборони від балістичних загроз та постачання ракет-перехоплювачів. Він завив, що для цього важливо забезпечити фінансування цієї програми на рівні орієнтовно 15 мільярдів доларів на рік.

"PURL – єдиний інструмент, який дозволяє нам купувати критично важливу зброю у американців. Важливо також, щоб європейська ініціатива SAFE почала приносити результати якомога швидше цього року" - наголосив міністр.

Який треба подальший тиск на РФ

Зокрема, глава МЗС закликав партнерів не знімати з порядку денного питання заморожених російських активів. Це потужний важіль для миру, який не можна залишати.

Також Сибіга виділив ключові можливості для Європи чинити тиск на РФ: блокування "тіньового флоту" та прийняття сильного 20-го пакету санкцій, включаючи обмеження проти російської оборонної промисловості і нафтогазового сектору. Міністр також закликав, за американським прикладом, ввести санкції проти "Лукойлу" та "Роснафти".

При цьому, глава МЗС привітав Європейський Союз з остаточним рішенням відмовитися від російського газу до 2027 та подякував за нещодавнє рішення ЄС виділити перші десять мільйонів євро для Спеціального трибуналу.

"Росія повинна заплатити. Рано чи пізно. Вона має відчути цей тиск вже зараз. Сам ризик втрати активів змусив Путіна змінити свою поведінку минулого року", - зауважив він.

Переговори в ОАЕ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, наступна тристороння зустріч представників України, Росії та Сполучених Штатів Америки має відбутися у неділю, 1 лютого.

Попередній раунд переговорів відбувся в Абу-Дабі 23-24 січня.

Як наголосив державний секретар США Марко Рубіо, проблема урегулювання територіального питання щодо долі Донбасу породжує ключову та найскладнішу розбіжність між Україною та Росією.

За даними Reuters, Сполучені Штати повідомили Україні, що для отримання американських гарантій безпеки треба спочатку підписати мирну угоду з Росією. Натомість, в Європейському Союзі вважають, що російська делегація не налаштована серйозно домовлятися про мир, адже не має повноважень ухвалювати рішення щодо миру. З цієї причини, в ЄС відстоюють позицію, що потрібно зміцнювати тиск на Росію, аби вона йшла на поступки у переговорному процесі.

Раніше американські ЗМІ пиисали, що Україна та РФ буцімто "дуже близькі" до зустрічі на рівні лідерів держав. У Кремлі заявили, що Путін готовий на зустріч з Зеленським лише у Москві і обіцяють організувати безпечні умови для такої зустрічі.

