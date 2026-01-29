В Україну насуваються сильні морози до -30 градусів: оголошено червоний рівень небезпеки

На початку лютого в Україні очікуються сильні морози. Місцями температура повітря сягатиме мінус 30 градусів за Цельсієм. Про це йдеться у попередженні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Зокрема, за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, 1-3 лютого в Україні очікується різке зниження температури.
"Вночі, окрім Закарпаття та південної частини країни, температура впаде до мінус 20-27º, у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, а в Києві – до мінус 20-25º. Вдень прогнозується мінус 15-22º морозу", - наголошується у попередженні.
При цьому, місцями мороз сягне мінус 30º (ІІІ рівень небезпеки, червоний).
Разом з тим, 4–5 лютого очікується поступове послаблення морозів із заходу та південного заходу країни.
Росія використовує холод як ще один інструмент у війні проти України
Як повідомляв УНІАН, на тлі погіршення погодних умов російські загарбники посилили повітряні атаки ракетами і дронами для ураження критичних об’єктів інфраструктури з метою добитися від України поступок у війні. Холод став ще одним інструментом Росії у війні проти України.
У зв’язку з постійними російськими атаками українська енергосистема переживає найглибшу кризу за всю історію незалежності. На тлі рекордного дефіциту електроенергії та сильних морозів тривалі відключення у Києві можуть зрости до 20 годин на добу.