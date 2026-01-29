Чому вас можуть попросити піти з пункту незламності: у ДСНС назвали єдину причину

У перший тиждень енергетичного колапсу люди були роздратовані та агресивно налаштовані.

Єдина умова, за якої людей можуть попросити вийти з пунктів незламності, - це повітряна тривога. Про це під час брифінгу сказав Олександр Хорунжий, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"У Києві функціонує 1 тисяча 344 пункти незламності. Більшість цих пунктів є стаціонарними, які забезпечують місцеві органи влади", - зауважив він.

Хорунжий додав, що на базі пожежно-рятувальних частин функціонує 24 пункти незламності, а також працює 104 пункти надання допомоги або мобільні пункти незламності на 70 локаціях.

"Саме мобільні пункти надання допомоги користуються найбільшою популярністю у населення. І в них вже приблизно 120 тисяч людей отримали допомогу", - сказав речник і додав, що у цих пунктах можна погрітися, зарядити ґаджети, скористатися інтернетом та отримати психологічну допомогу.

Він також зауважив, що кожен пункт фактично автономний, має генератор, там чергують рятувальники, і це відбувається цілодобово.

"Єдина умова, за якої ми можемо попросити людей вийти з мобільних пунктів незламності, пунктів надання допомоги, - це повітряна тривога… Ми зазвичай людей обов’язково попереджаємо", - сказав Хорунжий і додав, що людей просять пройти в укриття.

Психологічна допомога

Крім того, Анастасія Кучинська, керівниця психологічної служби ДСНС України зазначила, що кількість залучених психологів залежить від кількості людей у певних пунктах та їхнього емоційного стану.

"У перший тиждень енергетичного колапсу люди були роздратовані, агресивно налаштовані. Тому що вони не розуміли, що коїться, коли будуть світло та опалення", - сказала вона.

За словами Кучинської, наразі вже понад 28 тисяч людей звернулися до психологів у пунктах незламності.

Ситуація з опаленням у Києві

Як повідомляв УНІАН, після російських ударів найважча ситуація з опаленням у Києві залишається в житловому масиві Троєщина.

Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій висловив думку, що район можна переключити на живлення від когенераційних установок протягом трьох місяців, але замінити повністю теплопостачання з великої ТЕЦ вони не можуть.

