Жінки-нардепи в новій Раді створюють закони активніше за чоловіків - дослідження

Такими є передані агентству УНІАН результати аналізу складу та роботи парламентаріїв, здійсненого Громадянською мережею ОПОРА на основі офіційних даних сайту Верховної Ради.

Жінки «відповідають за гуманітарний блок роботи Верховної Ради України, більше виступають та активніше долучаються до творення законопроектів. Якщо аналізувати діяльність депутатів станом на 17 січня 2015 року, то депутати-жінки удвічі частіше долучались до законотворчої діяльності, ніж чоловіки. Так, в середньому одна жінка була автором чи співавтором законопроектів у 15 випадках, тоді як чоловік - у 7. Так само більше в жінок і виступів (3,24 в середньому на одну жінку проти 2,51 виступи в чоловіка). Однак жінки-депутати підготували менше запитів. З розрахунку на одну депутатку припало лише 0,18 запитів, у той час як на депутатів-чоловіків - 0,33», - йдеться в дослідженні.

Лідерами в написанні законопроектів є депутати від «Народного фронту» Олена Ледовських та Олена Бойко. Вони більше 440 разів виступали в авторстві чи співавторстві законопроектів. Як зазначають в ОПОРІ, пов'язано це з тим, що ці депутати є членами Комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, який займається призначенням місцевих виборів, і, відповідно, переважна більшість напрацювань цих депутатів - законопроекти, пов'язані з призначенням тих чи інших виборів.

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Найбільше ж виступів у парламенті - у членів фракції «Батьківщина» Олександри Кужель (26 виступів) та Юлії Тимошенко (17 виступів).

Загалом же в нинішньому парламенті 50 жінок або ж 11,85% від загального складу. Це найбільша кількість жінок серед усіх попередніх скликань ВР (у першому скликанні було лише 13 жінок, а в сьомому - 43). Однак, як зазначають в ОПОРІ, до загальноєвропейського показника ще далеко, адже в середньому по Європі показник участі жінок у політиці становить 23,4%.

Серед 50 жінок 15 обрані від «Блоку Петра Порошенка», 12 – від «Народного фронту», 12 - від «Самопомочі» (одна з них - Оксана Сироїд, заступник голови ВР, - вже позафракційна), 5 - від «Батьківщини», по троє - від «Радикальної партії» та «Опозиційного блоку».

Якщо аналізувати кількість жінок у відсотковому відношенні по фракціях, то лідерами є «Самопоміч» - 34% жінок. У фракції «Народного фронту» 15% жінок, зазначає ОПОРА.