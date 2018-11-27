Росія сконцентрувала кораблі в районі Керченської протоки, до провокації готувалися заздалегідь – Порошенко

Дії росіян були цілеспрямованими - з підведенням необхідної авіації, засобів РЕБ, десанту, спецназу, зазначив президент.

Наразі кораблі ВМС РФ розміщені по всій акваторії Азовського моря, особливо висока їх концентрація в районі Керченської протоки.

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Таку заяву зробив у Twitter президент України Петро Порошенко.

Коментуючи російську атаку проти ВМС України, президент зазначив, що росіяни готувалися до неї заздалегідь.

«Тобто вони знали, вони готувалися. Це були цілеспрямовані дії, з підведенням необхідної для них авіації, засобів радіоелектронної боротьби, десанту, спецназу», – зазначив він.

В Азовському морі кораблі РФ розташовані по всій акваторії, особлива концентрація в районі Керченської протоки. Тобто вони знали, вони готувалися. Це були цілеспрямовані дії, з підведенням необхідної для них авіації, засобів радіоелектронної боротьби, десанту, спецназу. — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 ноября 2018 г.

Нагадаємо, 25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери та буксир разом з екіпажами. За наявними даними, в російському полоні утримуються 24 українські моряки.