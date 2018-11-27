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Росія сконцентрувала кораблі в районі Керченської протоки, до провокації готувалися заздалегідь – Порошенко

20:35, 27 листопада 2018
Політика
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Петро Порошенко розповів про ситуацію в Азовському морі / facebook.com/navy.mil.gov.ua

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Таку заяву зробив у Twitter президент України Петро Порошенко.

Коментуючи російську атаку проти ВМС України, президент зазначив, що росіяни готувалися до неї заздалегідь.

«Тобто вони знали, вони готувалися. Це були цілеспрямовані дії, з підведенням необхідної для них авіації, засобів радіоелектронної боротьби, десанту, спецназу», – зазначив він.

Нагадаємо, 25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери та буксир разом з екіпажами. За наявними даними, в російському полоні утримуються 24 українські моряки.

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Теги: #Крим#Порошенко#Азов