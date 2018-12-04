Засудити російських прикордонників в міжнародних судах можна лише після винесення їм вироків в Україні – Луценко

Прокуратура повідомила про підозру 8 посадовцям прикордонної служби ФСБ РФ за обстріл та захоплення українських моряків та кораблів у Керченській протоці.

Засудити в міжнародних судах російських прикордонників, які причетні до обстрілу та захоплення українських моряків та кораблів у Керченській протоці, можна лише після винесення їм вироків в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Він нагадав, що військова прокуратура Криму порушила справу проти осіб, які незаконно позбавили волі українських військових моряків. «Чи є пряма перспектива міжнародного суду? Ні, прямої немає. Не існує прецедентів, коли без розгляду в національних судах подібні справи розглядаються в міжнародному суді. Але військові прокурори щодня і щоночі перебувають в місцях військових зіткнень та обстрілів і документують злочини. Накопичений нами матеріал про десятки тисячі епізодів ведення агресивної війни проти України вже сьогодні проходить консультативне оцінювання працівників міжнародного суду. Це ще не початок процесу, але те, що він відбудеться у мене немає сумніву. Для тих, хто спитає коли, у мене є одна непряма відповідь – Грузія – жертва російської агресії 2008 року, будучи членом міжнародного кримінального суду, добилася розгляду своєї справи лише через 8 років. Це не швидка справа, але вона точно відбудеться», - сказав Луценко.

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Коментуючи перспективи звільнення з полону захоплених українських моряків, генпрокурор зазначив: «Ми робимо все, щоб якнайшвидше їх звільнити, але противник – керівництво РФ, не хоче йти на будь-які розмови про звільнення незаконно затриманих у міжнародних водах моряків, на обмін який ми готові провести. До речі, нещодавно радикали пікетували ГПУ, вимагаючи набрати більше зрадників для обмінного фонду. Але у нас він достатній, у нас понад 300 осіб засуджено за антидержавну діяльність. Тому міняти є на кого, але наразі Росія навіть не хоче говорити про це»

Як відомо, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» й двом катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим «судом» у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів «Лефортово» і «Матроська тиша».

4 грудня прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган поінформувала, що прокуратура повідомила про підозру 8 посадовцям прикордонної служби ФСБ РФ за обстріл та захоплення українських моряків та кораблів у Керченській протоці. Найближчим часом, зазначила Сарган, планується повідомити про підозру понад 10 військовослужбовцям Чорноморського флоту РФ, прикордонної служби ФСБ РФ та військово-повітряних сил і протиповітряної оборони ЗС РФ від молодшого офіцерського складу до генералів.