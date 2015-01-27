17 «кіборгів» зникли безвісти - депутат

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Каплін.

"Сьогодні після засідання Ради до мене підійшли родичі кіборгів. За їхніми словами, близько 17 наших солдат зникли безвісті. Їх немає ані серед 200-тих, ані серед 300-тих, ані в списках полонених. Їхні рідні впевнені, що вони досі в аеропорту - чи під завалами, чи у підземних приміщеннях", - повідомив Каплін.

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Разом з тим депутат відзначив, що "слухаючи цих людей, я ще раз упевнився, що не дарма зареєстрував проект постанови про створення слідчої комісії ВРУ, яка б розслідувала дії керівництва АТО, що призвели до трагедії".