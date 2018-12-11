Кваліфікаційне оцінювання суддів  упереджене та залежне від інших гілок влади – експерти

72,5% експертів вважають кваліфікаційне оцінювання суддів, запроваджене Вищою кваліфікаційною комісією суддів, залежним від інших гілок влади.

Кваліфікаційне оцінювання суддів упереджене та залежне від інших гілок влади.

Про це свідчать результати опитування професійного юридичного середовища, що проведені Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременко. Тема дослідження – "Результати впровадження судової реформи в Україні станом на кінець 2018 року". Повідомляє ...

72,5% експертів вважають кваліфікаційне оцінювання суддів, запроваджене Вищою кваліфікаційною комісією суддів, залежним від інших гілок влади.

У дослідженні взяли участь 400 респондентів, серед яких адвокати, правоохоронці, судді, науковці, правозахисники та інші представники професійної юридичної спільноти, які безпосередньо стикаються з роботою українських судів.

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Експерти переконані, що кваліфікаційне оцінювання є:

- упередженим – 61,8%

- повільним – 63,3%

- непрозорим – 57,8%

- корумпованим– 44,8%.

92,6% респондентів вважають, що члени ВККС обов'язково мають самі проходити процедуру антикорупційної перевірки та перевірку відповідності критеріям доброчесності.

Також 92,6% респондентів вважають, що члени ВККС обов'язково мають самі проходити процедуру антикорупційної перевірки та перевірку відповідності критеріям доброчесності.

75,6% вважають негативним той факт, що члени ВККС не пройшли через жодну таку перевірку під час призначення. Тому 71% респондентів не довіряють рішенням цих чиновників та вважають їх такими, що не відповідають вимогам Революції Гідності.

Згідно з цим же дослідженням, 84,8% експертів наголошують на тому, що потрібно змінити існуючі методи та підходи до проведення судової реформи. А 54,5% опитаних професіоналів вважають, що якість реалізації судової реформи зміниться в разі зміни організатора її провадження.

Нагадаємо, що 2017 року Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) розпочала кваліфікаційне оцінювання усіх суддів України на відповідність критеріям професійності та доброчесності. Були ліквідовані суди першої та другої інстанції, а замість них утворені нові. Замість вищих спеціалізованих судів та Верховного суду України утворений єдиний Верховний суд з відповідними касаційними палатами.

Процедура кваліфікаційного оцінювання, створення Верховного суду та багато інших пунктів згодом отримали численну критику з боку професійної спільноти.