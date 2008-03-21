Депутати від Партії регіонів не змогли перешкодити зміні керівництва Дніпроенерго

НАК «Енергетична компанія України» звернеться до правоохоронних органів із проханням розслідувати протиправну діяльність групи народних депутатів від Партії регіонів, а також групи невстановлених осіб, які перешкоджали проведенню сьогоднішніх зборів акціонерів ВАТ «Дніпроенерго».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК «ЕКУ».

Згідно з повідомленням, перед початком зборів о 8 годині ранку група народних депутатів від Партії регіонів заблокувала адмінбудівлю ВАТ «Дніпроенерго» з метою недопущення акціонерів до емітента, щоб зірвати сьогоднішні збори. При цьому, зазначає прес-служба, іншою групою невстановлених осіб було пошкоджено власність реєстратора ВАТ «ФК «Укрнафтогаз», столи, стільці, меблі.

«НАК «Енергетична компанія України» проситиме правоохоронні органи дати оцінку всім цим протиправним діям», – наголошується в прес-релізі компанії. «Не зважаючи на всі перешкоди, які чинилися за підтримки Донбаської паливно-енергетичної компанії, НАК «Енергетична компанія України», сьогодні відстояла інтереси держави й повернула вплив держави на компанію «Дніпроенерго».

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішніх загальних зборах у Запоріжжі акціонери ВАТ «Дніпроенерго» повністю змінили склад органів управління й реєстратора товариства. Як повідомив представник ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнес-Інвест» Олександр ВІННИЧЕНКО ("Бізнес-Інвест" є міноритарним акціонером ВАТ «Дніпроенерго»), збори акціонерів «Дніпроенерго» проходили в безпосередній близькості від адміністративної будівлі генеруючої компанії (вул. Добролюбова, 20).

О.ВІННИЧЕНКО зазначив, що рішення про проведення зборів за межами адмінбудівлі було ухвалено у зв`язку з перешкоджанням співробітникам колишнього реєстратора ВАТ «Фінансова компанія «Укрнафтогаз» провести реєстрацію акціонерів. «Група депутатів Партії регіонів, очолювана Юрієм ВОРОПАЄВИМ і Владиславом ЛУК’ЯНОВИМ, грубо перешкодила співробітникам реєстратора проводити реєстрацію, поламавши столи. Крім того, співробітники спецпідрозділу «Беркут» відтіснили представників «Укрнафтогазу» від місця реєстрації», - сказав О.ВІННИЧЕНКО.

Він повідомив також, що для участі в зборах реєструвався представник від НАК «Енергетична компанія України» (володіє 76,04% акцій «Дніпроенерго» Ігор МАЛИЙ. При цьому представники DTEK Holdings Ltd не брали участі в зборах.

Агентству УНІАН у прес-службі НАК «ЕКУ» підтвердили, що заступник начальника Департаменту корпоративного управління НАК "ЕКУ" І.МАЛИЙ брав участь у сьогоднішніх зборах акціонерів.

Представник міноритарного акціонера повідомив також, що на зборах було повністю змінно персональний склад Наглядової ради, Правління й Ревізійної комісії товариства. За його словами, головою Наглядової ради обрано президента НАК «ЕКУ» Володимира ЗІНЕВИЧА.

Крім того, за словами О.ВІННИЧЕНКА, акціонери ухвалили рішення про зміну реєстратора товариства, яким став «новий незалежний реєстратор».

Акціонери «Дніпроенерго» також внесли ряд змін до Статуту товариства, розширивши повноваження загальних зборів акціонерів. Зокрема, зазначив О.ВІННИЧЕНКО, зборам акціонерів були передані виняткові повноваження щодо призначенняя голови Правління товариства, який раніше міг призначатися за рішенням Наглядової ради. Водночас, як заявив сьогодні в поширеному прес-службою ВАТ «Дніпроенерго» прес-релізі член Правління генкомпанії Дмитро ТЕВЕЛЬОВ, сьогоднішні збори акціонерів не відбулися через відсутність реєстру. При цьому наступні збори акціонерів «Дніпроенерго» призначені на 27 березня 2008 року.

Нагадаємо, акціонери «Дніпроенерго» на зборах 27 серпня 2007 року вирішили збільшити статутний фонд на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тис. грн. у зв`язку з приєднанням до товариства ТОВ «Інвестиційне товариство» (входить в ДПЕК). Збільшення СФ проводиться шляхом додаткового випуску 2 млн. 43 тис. 434 простих іменних акцій номіналом 25 грн.

У результаті цієї додаткової емісії ТОВ «Донбаська паливно-енергетична компанія» (ДПЕК) повинна консолідувати 44,279% акцій ВАТ «Дніпроенерго». Проте, до сьогодні відповідні зміни не внесені до реєстру акціонерів “Дніпроенерго”.

У 2007 р. рішення зборів акціонерів про збільшення СФ оскаржила ТОВ «Інвестиційна компанія “Бізнес-Інвест” (міноритарний акціонер генкомпании), який вважав, що його інтереси були порушені. Представники нинішнього уряду під час торішньої передвиборної кампанії також неодноразово заявляли, що при проведенні додаткової емісії на “Дніпроенерго” були порушені інтереси держави, і рішення зборів акціонерів необхідно переглянути.

21 грудня 2007 року Запорізький апеляційний господарський суд визнав недійсними всі рішення зборів акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» від 27 серпня 2007 року, зокрема й про збільшення статутного фонду.

Протилежна сторона оскаржила дане рішення суду. І 25 січня 2008 р. ВГСУ своєю ухвалою скасував рішення Запорізького апеляційного госпсуду, яким визнавалося незаконним збільшення СФ «Дніпроенерго».

Наприкінці січня 2008 р. ТОВ ДІК «Бізнес-Інвест» оскаржила в Верховному суді України постанову ВГСУ від 25 січня ц.р., яка підтверджувала законність збільшення СФ «Дніпроенерго».

Верховний Суд України спочатку призначив розгляд касації “Бізнес-Інвеста” на 19 лютого ц.р., проте засідання вже кілька разів переносилося.

4 березня ц.р. колегія суддів Господарської палати ВСУ ухвалила рішення перенести розгляд касації ООО “Бізнес-інвест” на 8 квітня.

Довідка УНІАН. ВАТ "Дніпроенерго" - провідна енергогенеруюча компанія в Україні. Основний вид діяльності - виробництво електричної і теплової енергії. Компанія зареєстрована 14 липня 1995 р.

До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8185 МВт (29,2% встановленої потужності всіх ТЕС України). Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВт.

До збільшення статутний фонд «Дніпроенерго» становив 98 млн. 99,95 тис. грн. Державі в особі НАК «Енергетична компанія України» належало 76,04% акцій компанії. Після додаткової емісії держпакет може становити не менше 50%+1 акція.