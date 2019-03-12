Замулення очей: чому Порошенко призначив Кривоноса замість Гладковського

У вівторок, 12 березня, президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Сергія Кривоноса заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони. На цю посаду його призначили замість звільненого з посади Олега Гладковського, котрого, як відомо, звільнили через те, що його син Ігор, за ствердженням журналістів-розслідувачів проекту "Наші гроші з Денисом Бігусом", нібито причетний до схем масштабного розкрадання бюджетних коштів в оборонному комплексі. Сам Кривонос кілька днів тому зняв свою кандидатуру як кандидата у президенти на користь Петра Порошенка.

Аби займатися в Україні політикою, потрібно спочатку балотуватися у президенти

Щодо його призначення, є кілька висновків. Перше: на жаль, аби займатися в Україні політикою, потрібно спочатку балотуватися у президенти. Бо інакше ні суспільство, ні інші політики не готові нікого помічати. Тобто спочатку треба заявити про свої амбіції, і вже після цього до тебе збільшується увага. За таким принципом, до речі, формується не тільки команда Порошенка, а й інших кандидатів, команди яких також формуються з тих, хто раніше намагався заявляти про свої амбіції. Але команди кандидатів, у першу чергу, повинні підбиратися за політичними якостями та ідеологічними спорідненостями, а не для того, щоб таким чином прибирати поле від імовірних конкурентів.

Недаремно політтехнологи президента поширюють абсолютно деструктивну антиукраїнську тезу «Хто проти Порошенка, той за Путіна», яка, хоч і працює на руйнацію держави, але в той самий час достатньо дієва

По-друге, для Порошенка це призначення – достатньо вдалий крок, бо Кривонос у деякої частини армійців користується популярністю. Недаремно політтехнологи президента поширюють абсолютно деструктивну антиукраїнську тезу «Хто проти Порошенка, той за Путіна», яка, хоч і працює на руйнацію держави, але в той самий час достатньо дієва. І саме з цієї тези вибивався Кривонос – діючий офіцер із військовим досвідом і достатньо позитивним іміджем (який був конкурентом чинного президента на виборах, тобто, був «проти» Порошенка). Тому Порошенко і запропонував Кривоносу зняти свою кандидатуру. І ця посада в РНБО – далеко не єдине з того, що йому пропонували натомість.

Якщо на заступника секретаря РНБО зараз призначають бойового офіцера, то за які заслуги 4,5 роки тому призначили Гладковського, який жодного відношення ані до армії, ані до геополітики, ані до оборони не мав?

По-третє, виникає питання: якщо Кривонос з точки зору Порошенка гідний цієї посади, то чому її не запропонували раніше? Це виглядає виключно як відплата за зняття кандидатури. І ось тут виникає питання і щодо призначення на цю посаду Гладковського. Бо якщо на заступника секретаря РНБО зараз призначають бойового офіцера, то за які заслуги 4,5 роки тому призначили Гладковського, який жодного відношення ані до армії, ані до геополітики, ані до оборони не мав?.. І те, що зараз намагаються подати як епічну перемогу напередодні виборів, одночасно може бути мінусом для Порошенка, про який він не замислюється. Бо останнє кадрове рішення показує, що президент раніше, під час війни, призначив на важливе для обороноздатності країни місце бізнесмена і свого бізнес-партнера. А тому виходить, що усі ці роки Порошенко використовував РНБО для бізнесу.

Ми розуміємо, що те, що відбувається зараз – чергова політична технологія. І якщо Порошенко, не дай боже, переможе, усі тіньові схеми по розкраданню не лише оборонного, а й загалом бюджету і уникнення сплати податків заради збільшення своїх статків і свого оточення – також збережуться. Бо Порошенко, починаючи з 1998 року – коли не мав права займатися бізнесом, оскільки перебував на державній посаді – завжди розглядав владу як спосіб збільшення своїх статків. Це – мета його життя. А тому призначення Кривоноса – хоч, можливо, і не тимчасова посада, але, безперечно, тимчасове замулення очей громадянам. І хоча новопризначений офіцер і пообіцяв унеможливити прояви корупції в оборонній сфері, основні бізнес-оборудки, найімовірніше, і надалі виконуватимуться не Кривоносом, а Гладковським. І для цього можуть застосовуватися різні схеми.

Олександр Доній, політичний аналітик, колишній народний депутат України