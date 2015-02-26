В ОБСЄ вимагають оприлюднити повний список відсторонених від акредитації російських ЗМІ

Про це заявила представниця ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович.

На її думку, відсторонення від акредитації при органах державної влади співробітників близько 100 російських ЗМІ є кроком, якому "бракує прозорості".

"Влада повинна повністю розкрити підстави для таких заходів і оприлюднити повний список медіа, що підпадають (під обмеження)", - сказала Міятович.

Читайте такожМЗС РФ відреагував на рішення Ради про позбавлення російських ЗМІ акредитаціїЯк повідомила 21 лютого спікер СБУ Олена Гітлянська під час відкриття виставки «Присутність. Докази агресії російських військ на території України» на Михайлівській площі в центрі Києва, Служба безпеки України включила до переліку тимчасово заборонених для акредитації при державних структурах України понад 100 російських засобів масової інформації.

До цього переліку після перевірки змісту потрапили телеканали, інформаційні агентства, друковані видання та інтернет-ресурси, зареєстровані в Російській Федерації, в тому числі канали «НТВ», Первый канал», «Россия 1» і «Лайф-Ньюз».

Постанову Верховної Ради про відсторонення російських медіа від акредитації при органах влади було прийнято 12 лютого. Відсторонення діятиме до закінчення АТО.