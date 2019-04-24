Російські паспорти від окупантів: «запрошення» Зеленського до «діалогу»

Путін спростив отримання російського громадянства для тих, хто зараз перебуває в окупації. В так званих ЛНР і ДНР.

Я не бачу вигоди Росії у тому, щоб роздавати паспорти всім підряд. Власне, стратегія «іхтамнєт» повністю зведеться нанівець, коли ЗСУ будуть постійно затримувати диверсантів з російським громадянством. Крім того, юридичні механізми отримання російського громадянства існували і раніше. У Росії давно діє програма повернення співвітчизників, яка передбачає, у тому числі, й надання громадянства. Втім, для цього треба було виїхати зі свого місця проживання. Але, щось я не бачу тотального виїзду громадян України з окупації по цій програмі в Росію. І так само не бачу, що проблеми українських біженців, які опинились в РФ, оперативно вирішувались по цій програмі.

Таким чином, вплив законів чи указів на реальність у країні, де об право витирають ноги треба оцінювати обережно.

Звичайно, російські паспорти в «ДНР» та «ЛНР» можуть отримати люди, які мають якийсь вагомий статус. Але не більше. Росії не потрібне населення, частина якого має досвід бойових дій, а ще більша частина – соціального іждівенства.

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Наступний момент: серед людей, які проживають в окупації, існує суцільне розчарування. І в Україні, і в Росії. А тотальна зневіра у сюзерені цілком може перерости в непокору. Так, мені складно уявити активну непокору на Донбасі, але пасивну - цілком. Щонайменше, Росії не потрібно, щоб в разі військового варіанту повернення Донбасу, українські Збройні Сили вітали квітами.

Кремлю треба перехилити громадську думку на свій бік. Хоча б для того, щоб люди і далі жили в болоті обіцянок. «Втирати» про те, що «ДНР» і «ЛНР» стануть суб’єктами Федерації уже не можна, - ніхто не вірить. Вкладати величезні кошти у розвиток соціально-економічної складової «республік» теж ніхто не буде, бо мета Росії – впихнути їх назад, в Україну. Тому указ про паспорти – така собі «цукерка», яка примусить жителів окупованих територій ще кілька років пасивно підтримувати російську окупацію.

Останнє. І, мабуть, головне. Прийняття такого указу – тиск уже на команду нового президента України, стимуляція для Зеленського включатись у переговори з Кремлем. Не тому що Москві треба вирішити проблему Донбасу, це смішно. Кремль бажає визначитись, що робити з новою українською владою. Наскільки вона буде піддатлива. І наскільки проросійська. Адже Росія вже не раз на цьому прогорала.

Фактично, - видача російських паспортів на окупованих територіях – це тиск на Україну. На те, щоб влада заявила свою стратегію. І, не виключено, Кремль сподівається, що нова влада, не маючи досвіду перемовин з московськими мастодонтами, просто через свою необізнаність припуститься помилок і піде на необґрунтовані поступки.

Звісно, це не означає, що бігти на нові перемовини з Москвою треба вже завтра. Це означає, що війна за українські території буде продовжуватись. Хто б не очолював країну. І нашу, і їхню.

Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму