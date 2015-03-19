Рада дозволила розвідникам проводити спецоперації на окупованих територіях

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 258 народних депутатів із 311, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський, цей законопроект дає "нашим розвідслужбам право фактично проводити спецоперації на окупованих територіях".

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Так, у статті 8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” встановлюється, що виключно з метою отримання розвідувальної інформації для забезпечення зовнішньої безпеки України зазначені заходи можуть здійснюватися лише за ухвалою слідчого судді без розголошення третій стороні, а заходи, що не потребують дозволу слідчого судді, – без повідомлення прокурора. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення такого заходу не може перевищувати 6 місяців.

У Законі України “Про розвідувальні органи України” встановлюється, що розвідувальний орган Міністерства оборони України може залучати органи військового управління розвідки та військові частини розвідки ЗСУ в порядку, визначеному президентом України, до заходів добування розвідувальної інформації з метою підготовки і застосування ЗСУ для оборони держави та боротьби з тероризмом.

Встановлюється також, що серед прав розвідувальних органів України - виступати замовниками науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших робіт у галузі розроблення і виготовлення технічних засобів розвідки і спеціальних технічних засобів, необхідних для здійснення розвідувальної діяльності, створювати, закуповувати і застосовувати технічні засоби розвідки та спеціальні технічні засоби в порядку, визначеному законодавством; проникати в міжнародні терористичні, злочинні групи чи організації, а також організації, що здійснюють підривну діяльність проти України, з метою попередження чи припинення їхньої протиправної діяльності та встановлення осіб, які їм сприяють.