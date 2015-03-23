Порошенко та заступник Генсека ООН обговорили питання направлення миротворців на Донбас

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, сторони обговорили широкий спектр питань, серед яких головними були – ситуація на Донбасі, можливість залучення миротворців ООН для врегулювання ситуації в регіоні. Президент наголосив на необхідності активізації зусиль щодо направлення миротворців під егідою ООН для деескалації ситуації на Донбасі і висловив сподівання, що Рада безпеки ООН та Генеральна Асамблея цієї організації затвердять відповідний мандат.

Заступник Генерального секретаря ООН Гелен Кларк, в свою чергу, відзначила особливу роль України в багатьох миротворчих місіях та її значний внесок у процеси мирного врегулювання в різних частинах світу.

Співрозмовники також обговорили подальше впровадження реформ в Україні та проведення конституційного діалогу всередині країни. Говорячи про конституційну реформу, яка передусім має на меті децентралізацію, президент України наголосив на тому, що «Україна намагається використати найкращий світовий досвід в цій сфері, зокрема досвід Польщі, і дуже розраховує на участь Програми розвитку ООН у підтримці реформи децентралізації та впровадження конституційних змін».

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Сторони домовилися про те, що Програма розвитку ООН буде долучена до процесу конституційних змін в Україні і сприятиме конституційному діалогу.

Кларк висловила сподівання, що шлях реформ, яким рухається Україна, попри агресію на Сході та анексію Криму, буде продовжено. Вона наголосила на готовності Програми розвитку ООН всебічно підтримувати реформи в Україні, зокрема, зосередила увагу Президента на програмах енергоефективності, енергозаощадження, протидії корупції, децентралізації та конституційного діалогу, адаптації внутрішніх переселенців.

Президент України та Глава програми розвитку ООН обговорили головні напрямки та завдання великої міжнародної Донорської конференції, проведення якої заплановано в Україні в квітні, та домовилися активізувати зусилля з її підготовки та проведення.

Глава держави подякував Кларк за перегляд Плану гуманітарного реагування ООН (ПГР) на ситуацію на Донбасі, який було збільшено з 189 до 316 млн. доларів США і кількість отримувачів допомоги з 900 тис. зросла до 3,2 млн. осіб.

У зустрічі з українського боку також взяли участь Віце-прем’єр-міністр Генадій Зубко, Міністр закордонних справ Павло Клімкін, заступник Глави Адміністрації Президента Валерій Чалий, наголошується в повідомленні.