Яценюк заявив про єдність з президентом

Про це Яценюк заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV, пише Українська правда.

"Жодної тріщини між президентом і прем'єром немає. Останні події в країні засвідчили, що ми йдемо єдиною командою", - заявив Яценюк.

"Що відбувається останнім часом – одного відсторонив, іншого звільнив… Коли починаєш воювати з цією мафією, що вона робить – йде шукати підтримки у парламенті, ЗМІ, вона починає воювати персонально зі мною і урядом. Це все повторення 2005 року", - зазначив Яценюк.

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"Я вважаю, що ми - на єдино правильному шляху. … Це останній шанс для України і ми його реалізуємо", - підсумував він.