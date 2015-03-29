Яценюк заявив про єдність з президентом
22:49, 29 березня 2015Політика
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк спростував повідомлення про те, що між командою президента та прем'єра є розбіжності, які можуть привести до переформатування більшості.
REUTERS
Про це Яценюк заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV, пише Українська правда.
"Жодної тріщини між президентом і прем'єром немає. Останні події в країні засвідчили, що ми йдемо єдиною командою", - заявив Яценюк.
"Що відбувається останнім часом – одного відсторонив, іншого звільнив… Коли починаєш воювати з цією мафією, що вона робить – йде шукати підтримки у парламенті, ЗМІ, вона починає воювати персонально зі мною і урядом. Це все повторення 2005 року", - зазначив Яценюк.
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"Я вважаю, що ми - на єдино правильному шляху. … Це останній шанс для України і ми його реалізуємо", - підсумував він.
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