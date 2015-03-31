Питання участі "третьої сили" у злочинах проти майданівців залишається відкритим — звіт РЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова Міжнародної дорадчої групи Ради Європи зі спостереження за розслідуванням актів насильства, що мали місце в Україні у період з 30 листопада 2013 року по кінець лютого 2014 року, Ніколас Братца.

"Ці питання залишаються відкритими. Представники української влади зазначали, що не було достатньо доказів, які б свідчили, що чи снайпери, чи "третя сила" були задіяні в цих масових вбивствах. І ми так і вказали у звіті, що це питання залишається відкритим, і ми самі не можемо його вирішити", - сказав Братца.

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Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, що мала бути підписана на Вільнюському саміті "Східного партнерства" 28-29 листопада.

Після побиття спецпризначенцями "Беркуту" в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст України вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція гідності.

З 18 по 20 лютого у центрі Києві внаслідок розстрілів загинули більш як сто учасників акції протесту, сотні було поранено.