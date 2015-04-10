Путін змушуватиме Україну легітимізувати бойовиків на Донбасі – політолог

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив директор Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексій Гарань.

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«Ризик продовження воєнної конфронтації лишається. Однак втрати від реалізації сценарію повномасштабної війни занадто великі. Тому мені здається, що зараз Путін буде зберігати конфлікт на рівні низької інтенсивності. І одночасно він буде пробувати нав’язати Україні умови, які можуть призвести до легітимації бойовиків на Донбасі для того, щоб Київ був змушений взяти на себе фактично фінансову відповідальність за ситуацію на Донбасі. Я думаю, що це зараз найбільш імовірний з точки зору дій Путіна сценарій. Бо, з одного боку, він дозволяє вимотувати Київ, не дати йому спробу сконцентруватись на інших проблемах, втягнути його у військове протистояння в регіоні з подальшим виснаженням. А одночасно це буде спроба легітимізації та повісити на Київ відповідальність за регіон», - сказав він.

Як вважає Гарань, з воєнної точки зору, зараз Україна не може здійснити визволення Донбасу.

«Я думаю, що більше шансів має сценарій замороженого конфлікту. Причому в даному випадку я його розглядаю не як мінус, а як плюс для України. Навряд РФ нам зараз дасть можливість реінтегрувати окуповані території Донбасу. Теоретично це можливо, якщо миротворці будуть стояти на українсько-російському кордоні. Однак мені здається, навряд чи РФ допустить такий сценарій», - сказав експерт.