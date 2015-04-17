У Євросоюзі засудили вбивства Бузини, Сухобока та Калашникова

У Європейському Союзі засуджують убивства українських журналістів Олеся Бузини, Сергія Сухобока та колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Калашникова і закликають владу провести незалежне та прозоре розслідування цих злочинів.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це заявила Майа Косьянчич - речник верховного представника ЄС питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні.

"Ми засуджуємо нещодавні вбивства журналістів Олеся Бузини і Сергія Сухобока та колишнього депутата Олега Калашникова. Ми закликаємо до незалежного та прозорого розслідування всіх цих випадків, щоб відповідальні за них були притягнуті до відповідальності", - заявила Косьянчич.

Вона також висловила співчуття родичам та друзям загиблих.

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Крім того, речник нагадала про важливість свободи слова та незалежності засобів масової інформації, включаючи безпеку журналістів.

Як повідомляв УНІАН, Сухобок помер в ніч на 13 квітня від отриманих травм, його знайшли скривавленим на вулиці у столиці.

15 квітня біля дверей власної квартири у Києві був застрелений екс-народний депутат від Партії регіонів, один з організаторів антимайдану Калашников.

16 квітня в Києві двоє невідомих в масках застрелили журналіста Бузину.