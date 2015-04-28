ЄС подумує взяти українських чиновників на утримання - ЗМІ

Про це пише Європейська правда з посиланням на джерела в Єврокомісії.

"Мета такої допомоги очевидна. Зараз люди (ключові співробітники держструктур), які оперують багатомільйонними бюджетними сумами, отримують зарплату в 200-300 євро. Це – серйозна небезпека, в тому числі в питанні запобігання корупції", - пояснив на умовах анонімності високопоставлений чиновник Єврокомісії.

У той же час, як пише видання, ЄС хоче уникнути звинувачень у тому, що він "купує" українських держслужбовців, і схема фінансування має містити гарантії самостійності українського державного апарату.

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За словами ще двох джерел у структурах ЄС, дискутуються два підходи – адресне фінансування ("повинні визначити деяку кількість, скажімо, 500 або 600 ключових реформаторів, які будуть отримувати доплату") і фінансування конкретних органів (наприклад, нової поліцейської служби).

За даними видання, в Брюсселі схиляються до другого варіанту, але рішення ще не прийнято.

"Зараз рано говорити, як, з якого органу, яким механізмом буде виділятися це фінансування. Ми готові розглядати будь-які варіанти, єдина умова – операційне здійснення виплат має здійснювати українська держава, а не ми. Україна повинна визначати, хто отримує гроші. Але у нас є вимоги щодо системності реформ (у держсекторі)", - підкреслив чиновник ЄС.

Відзначається, що в ЄС сподіваються до кінця року вийти на концептуальну згоду.

Так, для зовнішнього фінансування Україна повинна прийняти зміни до закону про держслужбу і підготувати реформу апарату тих відомств, де воно буде введено.

Разом з тим всі джерела наголошують, що зараз ідея "доволі сира, але в ЄС очікують швидкого прогресу".