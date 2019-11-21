Справам Майдану – труба, а з Труби як з гуски вода?

20 листопада в Україні вибухнув черговий корупційний скандал. Напередодні ввечері з’явився телеграм-канал «Трубу прорвало», на якому хтось виклав низку розмов, записаних в кабінеті директора ДБР Романа Труби. У цих розмовах він, якщо коротко, виконує захцянки Офісу президента щодо розслідування або нерозслідування гучних кримінальних справ, втручається у роботу слідчих та каже своєму підлеглому в.о. начальника першого управління Олегу Корецькому, який цікавиться, як ДБР розслідуватиме справи Майдану, що не варто цим перейматися. «Та ну, б**дь, не переймайся», якщо дослівно.

Того ж дня зранку в ГПУ анонсували прес-конференцію Генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо подальшої долі майданівських справ. На неї прийшов і директор ДБР.

Я був більш ніж впевнений, що топовою темою для обох посадовців стане саме скандал з прослуховуванням. Але і самі учасники заходу – Рябошапка з Трубою, і їхні помічники з прес-служб вдали, що нічого такого взагалі не відбулося. Ба більше, ледь не кістьми лягли, щоби не відповідати на питання журналістів щодо скандальних записів.

Чіткої відповіді, чи його голос вся країна почула на оприлюднених плівках, Труба не надав

Тут була і відмова коментувати цю тему, і просто ігнорування питань, і прохання спікерів ставити питання лише за темою брифінгу, і недолугі розповіді про «процедури»… Зокрема, коли Трубі поставили питання, це він чи не він говорить на плівках, відповіддю спочатку була спроба перевести тему на тему передачі справ Майдану, а потім довга розповідь про важку працю на посаді директора ДБР, провокації та фейки, які неспроможні його зламати, і натяк на те, що у відставку він не збирається. Тобто, чіткої відповіді, чи його голос вся країна почула на оприлюднених плівках, Труба не надав. Хоча це питання прозвучало не раз, не два і навіть не тричі…

Не надто балакучим у цій темі став і генпрокурор. Наприклад, коли журналісти запитали Рябошапку, чи буде за фактом інформації, озвученої на прослуховуванні кабінету директора ДБР, проведена перевірка, генпрокурор лише запевнив, що «буде діяти в рамках закону». Журналісти наполягали на більш розлогій відповіді. Тоді Рябошапка почав розповідати про якісь джерела і потребу дотримуватись якоїсь процедури. Коли ж журналісти вже вп’яте питають, чи буде перевірка записів, відповідь проста: «Ми перевіримо». Але що саме обіцяє перевірити генпрокурор – зовсім не ясно...

Коротше кажучи, обоє увімкнули дурника. І, якщо щодо Труби це вже, чесно кажучи, не дивує – подібним чином він вже морозився від запитань про Портнова, то Рябошапка таки здивував – відповіді на кшталт «сам дурень» якось не в’яжуться з посадою генерального прокурора.

На що розраховують ці товариші – невідомо, як і невідомо, хто організував та злив прослушку в інтернет.

Справи Майдану Труба таки налаштований зливати, адже у його відомстві на сьогодні немає слідчих, які готові взятися за ці справи

Зате відомо дві речі. Прослушка не фейкова, принаймні, це підтверджують співробітники ДБР, які впізнали та ідентифікували голоси співрозмовників Труби. А також те, що справи Майдану Труба таки налаштований зливати, адже у його відомстві на сьогодні немає слідчих, які готові взятися за ці справи. Причому, зовсім не з ідеологічних міркувань, а зі здорового глузду – тому що доведеться з нуля вивчати сотні томів десятків справ. І, до речі, з них же причин відповідний відділ у ДБР так і не створено, попри запевнення Труби.

Що далі?

Ввечері 20 листопада про скандал запитали й у президента України. Той відповів, що щось таке чув, але деталей через зайнятість не знає і пообіцяв розібратися. Цілком ймовірно, що міг і не знати. Адже весь день був у роз’їздах. Але розбиратися таки доведеться і якось реагувати – також.

Найкращою реакцією могло би стати, як мінімум, звільнення Труби, хоча наговорив він собі і на тюремний термін. Але в нас подібних «труб», на жаль, не саджають.

Дмитро Хилюк