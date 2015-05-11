На Ризький саміт влада готує декларацію щодо європерспектив України та безвізового режиму з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу на військовому полігоні “Десна” у Чернігівській області заявив президент України Петро Порошенко.

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“21 числа почнеться Ризькій саміт, де ми готуємо зараз декларацію, в тому числі і що стосується європейських перспектив України та безвізового режиму. Готується Рада Європейського Союзу, де буде стояти питання про продовження санкцій по відношенню до Російської Федерації. І тут ми маємо займати активну позицію, і координація наших дій є життєво важливою для нас”, - сказав Порошенко.