На Ризький саміт влада готує декларацію щодо європерспектив України та безвізового режиму з ЄС
15:57, 11 травня 2015Політика
1174 0
На Ризький саміт «Східного партнерства» Україна готує декларацію щодо європейських перспектив України в цілому та безвізового режиму з ЄС зокрема.
Петро Порошенко / @poroshenko
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу на військовому полігоні “Десна” у Чернігівській області заявив президент України Петро Порошенко.
Читайте такожУкраїна очікує від Ризького саміту позитивного сигналу щодо безвізового режиму з ЄС
“21 числа почнеться Ризькій саміт, де ми готуємо зараз декларацію, в тому числі і що стосується європейських перспектив України та безвізового режиму. Готується Рада Європейського Союзу, де буде стояти питання про продовження санкцій по відношенню до Російської Федерації. І тут ми маємо займати активну позицію, і координація наших дій є життєво важливою для нас”, - сказав Порошенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter