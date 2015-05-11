На акції #FreeSavchenko у Москві затримали українську журналістку
У Москві на акції #FreeSavchenko під СІЗО "Матросска тишина" поліція затримала журналіста Української правди Анастасію Рінгіс.
Про це журналіст повідомила телефоном з автозаку, куди її та ще п'ятьох учасників акції забрала поліція.
"Жодних гасел я не викрикувала, плакатів не тримала. Затримали просто так", - зазначила журналіст.
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Причини затримання їй також не повідомили, пише Українська правда.
Станом на 17:10 журналіст та інші затримані перебувають у відділку поліції у Сокольниках.
Станом на 17:45 зв'язку з Анастасією немає, її номер не відповідає.
В ефірі 5 каналу адвокат Савченко Марк Фейгін заявив, що Анастасія Рінгіс могла бути затримана поліцією "як випадковий свідок акції".
"Вона брала у мене інтерв'ю, могла дізнатися про цю акцію і познайомитися з її учасниками. Тож скоріш за все, вона могла бути затримана як випадковий свідок", - зазначив Фейгін.
Як повідомляє ОВД-Інфо, також біля СІЗО було затримано учасників акції Віру Лаврешіну, Володимира Іонова, Альону Корольову, Анастасію Мельникову, Хабита Погосяна.
Таким чином наразі на акціях на честь дня народження Надії Савченко затримано 8 осіб.