Порошенко в Німеччині провів низку важливих зустрічей з європейськими лідерами

Зокрема, Петро Порошенко зустрівся з президентами Франції і Фінляндії Франсуа Олландом і Саулі Нііністе, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером і головою Комітету з міжнародних питань Європарламенту Ельмаром Броком.

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На зустрічі з фінським президентом Саулі Нііністе Петро Порошенко обговорив позицію ЄС щодо України, і заручився підтримкою Фінляндії в питанні консолідації позиції ЄС щодо України. Також президенти обговорили ситуацію на Донбасі і виконання мінських угод.

Саулі Нііністе запросив Петра Порошенка відвідати лінію Маннергейма у зручний для нього час. У свою чергу український президент запросив президента Фінляндії відвідати Україну.

На зустрічі з президентом Франції Франсуа Олландом президент зазначив, що Україна повністю виконує всі пункти мінських угод в той час, як бойовики цього не роблять. Він подякував французькому лідеру за підтримку України.

У свою чергу президент Франції підкреслив, що підтримує додаткові заходи для втілення в життя мінських угод. Сторони обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема в контексті розгортання миротворчої місії.

Президенти також обговорили прогрес України на шляху євроінтеграції. Петро Порошенко висловив сподівання, що на травневому саміті Східного партнерства буде дана позитивна оцінка дій країни по впровадженню безвізового режиму з ЄС.

На зустрічі з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкеромобговорювалися перспективи економічного співробітництва між Україною та Євросоюзом, зокрема в енергетичних питаннях. "Ми зацікавлені в інвестиціях з боку країн ЄС в наш енергетичний сектор", – підкреслив президент України.

Також сторони обговорили спільні кроки, спрямовані на повне виконання мінських угод.

Співрозмовники скоординували спільні дії напередодні саміту Східного партнерства у Ризі, зокрема у контексті надання громадянам України перспективи безвізового режиму з боку ЄС. Жан-Клод Юнкер в черговий раз зазначив, що Єврокомісія підтримує Україну на шляху реформ.

Також Петро Порошенко провів зустріч з головою комітету з міжнародних питань Європарламенту Ельмаром Броком.