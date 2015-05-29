Коломойський: у Абромавичуса - бразильське громадянство

Про це він заявив LB.ua, коментуючи свою заочну полеміку з паном Абромавичусом. Як відомо, в ході засідання наглядової ради "Укрнафти" Коломойський назвав міністра мавпою.

«Чому саме «мавпа»? У кожному жарті є частка жарту. Як казала героїня незабутнього Олександра Калягіна (радянський актор, - ред.), «Бразилія – країна, в якій живе багато диких мавп», - сказав Коломойський, зазначивши, що за його інформацією – у Абромавичуса є бразильський паспорт.

За словами Коломойського, «у вільний від заняття бізнесом час, я тепер вивчаю у кого які паспорти і громадянство. І я дуже в цьому просунувся. Думаю, найближчим часом на українське суспільство чекає багато цікавих новин».

Як відомо, раніше Ігор Коломойський зізнався, що у нього три паспорти.

Крім того, в коментарі LB.ua щодо звільнення свого соратника Ігоря Палиці з поста губернатора Одеської області, Коломойський заявив, що Михайло Саакашвілі, який його замінив, крім грузинського і американського, нібито наявний ще і голландський паспорт. «А тепер ще й українське громадянство доведеться приймати», - резюмував Коломойський.