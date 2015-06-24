Міністр екології Шевченко не має морального права залишатися на посаді - НФ

13:57, 24 червня 2015
Політика
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Партія «Народний фронт» заявляє про те, що міністр екології та природних ресурсів України Ігор Шевченко не має права далі обіймати свою посаду.

УНИАН

Літати у Ніццу на літаку одіозного олігарха Онищенка в той час, коли біля столиці тривала масштабна пожежа, ризикуючи перекинутися на військову частину і стати однією із найбільших екологічних трагедій для України після Чорнобиля, - не лише аморально, це службовий злочин, за який потрібно нести відповідальність. 

У «Народному фронті» свідомі того, що Шевченко не є самостійною фігурою. Ми навіть припускаємо, що він не з власної волі літав у Ніццу, а за наказом свого господаря – олігарха Онищенка, якого не міг ослухатися, будучи зобов’язаним йому посадою, викупленою квотою на призначення від фракції «Батьківщина». Адже, правда, неможливо розірватися між необхідністю виконувати посадові обов’язків під час надзвичайної ситуації в Києві і наказами олігарха летіти за кордон. 

Тим не менше, відповідати доведеться саме вам, Ігоре Анатолієвичу. 

Ваш вчинок настільки нікчемний, що від вас вже почали відмовлятися ваші політичні партнери. Вчора в ефірі одного з телеканалів керівник «Батьківщини» Юлія Тимошенко публічно відхрестилася від вас, як від чогось дуже недоброго, неприємного і гидкого. Відмовилась, незважаючи на те, що квота фракції, як учасника коаліції більшості, на посаду міністра екології була продана олігархові наче мішок картоплі. Цю посаду купили для захисту приватно-бізнесових інтересів покупця – менеджера «Сім’ї» Януковича Онищенка. 

Проте керівник «Батьківщини», намагаючись відвести від себе і своєї політичної сили відповідальність за призначення на посаду міністра екології такого «горя» як ви, забула про те, що існують документи, які доводять – вас призначали за квотою «Батьківщини». 

Один з таких документів сьогодні активно обговорюється у ЗМІ і соціальних мережах. У ньому чорним по білому написано про закріплену за «Батьківщиною» квоту на призначення міністра екології та природних ресурсів. 

Ваш політ до Ніцци приніс тільки одну користь для нашої країни – вийшла назовні масштабна змова однієї з фракцій, що входить до парламентської більшості, з колишніми членами ОПГ Януковича. 

«Народний фронт» висловлює щирий жаль з приводу того, що такі вчинки окремої фракції з коаліції «Європейська Україна» кидають тінь на всю парламентську більшість. 

Ми також вважаємо, що обставини призначення Шевченка міністром екології та його діяльність на цій посаді мають стати предметом уваги правоохоронних органів.

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