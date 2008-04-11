У НУ-НС написали листа Тимошенко

Депутатська фракція «Наша Україна - Народна Самооборона» звернулася з офіційним листом до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням скорегувати дії уряду на безумовне виконання Коаліційної угоди в частині питання впровадження ринкових механізмів формування цін на продаж газу, видобутого в Україні на внутрішньому ринку з одночасним введенням механізму державного адресного субсидування оплати газу малозабезпеченими громадянами України.

Про це йдеться в зверненні «НУ-НС» за підписом голови фракції Вячеслава КИРИЛЕНКА, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, в зверненні наголошується, що на адресу народних депутатів від керівників газовидобувних підприємств України надходять листи, в яких містяться заяви про те, що затверджені Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ) ціни на газ власного видобутку вимушують національні газовидобувні підприємства зупиняти видобуток газу, оскільки даний вид діяльності стає для них не просто нерентабельним, а збитковим.

При цьому в документі сказано, що підписана між НУ-НС і БЮТ Коаліційна угода передбачає гарантування стабільності в нафтогазовому комплексі, створення зрозумілих, прозорих і однакових для всіх правил на ринках нафти й газу, оздоровлення діяльності державних нафтогазових компаній, впровадження економічних стимулів для розвитку всього нафтогазового комплексу. А збільшення власного видобутку нафти й природного газу, відповідно до Енергетичної стратегії України до 2030 р., у Коаліційній угоді визначено як одне з найважливіших завдань.

«Звертаюся до Вас із проханням скорегувати дії уряду на безумовне виконання Коаліційної угоди в частині питань, які стосуються паливно-енергетичного комплексу: впровадження ринкових механізмів формування цін на продаж газу, видобутого в Україні на внутрішньому ринку з одночасним введенням механізму державного адресного субсидування оплати газу малозабезпеченими громадянами України», - зазначено в зверненні.

При цьому НУ-НС пропонує розглянути можливість компенсації витрат із Державного бюджету України для надання в 2008 році пільг для оплати житлово-комунальних послуг і житлових субсидій населенню за рахунок збільшення надходжень до Держбюджету у вигляді податку на додану вартість, одержаного від реалізації природного газу українського походження за ринковими цінами.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого НКРЕ вирішила знизити вартість газу власного видобутку для найбільшої нафтовидобувної компанії України ВАТ «Укрнафта» на 26,9% - з 272,6 до 199,2 грн. за тис. куб. м (без ПДВ). У даному рішенні комісія керувалася нібито не наданням компанією детальних обгрунтувань структури ціни газу.

31 січня НКРЕ встановила з 1 лютого для «Укрнафти» ціну продажу природного газу власного видобутку на рівні 272,6 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

«Укрнафта» звернулася до прем`єр-міністра з проханням зобов`язати НКРЕ встановити для компанії економічно обгрунтовану ціну на газ власного видобутку.

Нагадаємо, правління «Укрнафти» неодноразово заявляло про намір припинити видобуток на родовищах із важкодоступними і виснаженими запасами, що став збитковим через велике податкове навантаження на підприємство.

У випадку, якщо компанія ухвалить рішення законсервувати нерентабельні родовища, то втрата видобування нафти становитиме 700 тис. тонн на рік, втрата видобування газу - 300 млн. куб. м на рік, втрата рентної плати за видобуту нафту буде на рівні 1 млрд. 155 млн. грн. на рік, втрата рентної плати за газ - на рівні 15 млн. грн. на рік, втрата нарахувань на заробітну плату - 120,7 млн. грн. на рік, втрата відрахувань із заробітної плати на рівні 60,7 млн. грн. на рік, тобто загальні втрати Держбюджету становитимуть 1 млрд. 351,5 млн. грн. на рік.

ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».