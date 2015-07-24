Правий сектор створює "ревкомітети" та готується до всенародного референдуму - Stratfor

Про це повідомляє у своїй статті агентство Stratfor.

Як йдеться в повідомленні, лідер Правого сектора Дмитро Ярош заявив про підготовку до створення "революційних комітетів", відповідальних за проведення голосування на неурядовому референдумі проти чинного українського уряду на території всієї України.

У статті зазначається, що на референдумі будуть розглянуті й інші питання, зокрема, легалізація та озброєння добровольчих підрозділів, введення військового стану та блокада зони конфлікту на сході України.

"Ярош не вказав дату проведення референдуму, але повідомив, що Правий сектор почав підготовку до його проведення вже з 22 липня", - повідомляє агентство.

У повідомленні йдеться, що 21 липня, в організованій Правим сектором демонстрації проти дій українського уряду на Майдані Незалежності в Києві взяло участь орієнтовно від 3 до 5 тисяч його прибічників.

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Агентство відзначає, що Правий сектор не тільки періодично влаштовує демонстрації проти ймовірної корупції української влади, але й активно бореться проти проросійських сепаратистів на сході Донбасу.