Саакашвілі заявляє про затягування процедури оформлення ним українського громадянства

Голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявляє, що процедура оформлення ним українського громадянства затягується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив сьогодні на брифінгу.

"Я оформив всі документи, необхідні для отримання громадянства, але процес розтягнутий у часі", - сказав він.

За словами голови ОДА, у нього на так званий "перехідний період" наразі залишається громадянство Грузії, однак ніякого дискомфорту він від цього не відчуває.

"Це питання (громадянства – УНІАН) надуманий олігархами", - наголосив голова ОДА, додавши, що таким чином затягуючи процес, йому хочуть перешкодити працювати.

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Як повідомляв УНІАН, 29 травня президент України Петро Порошенко підписав указ про прийняття Саакашвілі в громадянство України.