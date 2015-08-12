Тести для прокурорів відповідають міжнародним стандартам - посольство США

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі від імені представника Посольства США.

Зазначається, що восени минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачав зменшення кількості прокурорів в Україні з 18 до 12 тисяч.

"2 липня цього року Верховна Рада прийняла зміни до цього закону, що вимагають застосовувати об’єктивну процедуру тестів для визначення, хто з прокурорів має піти, а хто – залишитися", - зазначили у посольстві.

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У повідомленні зауважується, що на прохання українського уряду Сполучені Штати та інші міжнародні донори надали фінансування Організації з економічного співробітництва і розвитку (OECD) для розробки таких тестів.

"OECD є міжнародно визнаним авторитетом у реформах і боротьбі з корупцією. Наш внесок входив до суми у 200 тис дол, які ми надали OECD для розробки цього іспиту та на інші антикорупційні ініціативи", - йдеться у коментарі.

Так, експерти OECD вибрали Харківський інститут прикладних гуманітарних досліджень як автора для змісту іспиту. Проект іспиту ще у квітні був переданий для оцінки і пропозицій Національної академії прокуратури України, підрозділу Генпрокуратури, що займається юридичною освітою. Пропозиції Академії були враховані у кінцевій редакції тестів.

"Тести складені чесно і (вони - УНІАН) відповідають міжнародним стандартам. Дуже важливо, щоб українські прокурори вибиралися у ході об’єктивного процесу, заснованого на професійних якостях", - наголошується у коментарі і додається, що запропонований іспит дає таку можливість і допомагає повній імплементації ухваленого ВРУ закону про реформу прокуратури та відповідних поправок до нього.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 серпня виконувач обов’язків генерального прокурора України Юрій Севрук повідомив, що тести на проведення конкурсу щодо заміщення посад прокурорів місцевих прокуратур мають бути доопрацьовані до 25 серпня і за два тижні після опублікування їх на сайті має відбутись безпосередньо тестування.

За його словами, ГПУ закінчила службове розслідування щодо можливих порушень вимог бюджетного та іншого законодавства України під час імплементації положень нового Закону України "Про прокуратуру". Встановлено, що, не зважаючи на чітко регламентовані генпрокурором порядок та строки, визначення конкретних виконавців та робота з підготовки до тестування кандидатів на посади працівників місцевих прокуратур практично зведена нанівець.

Севрук повідомив, що виконавці підготовки тестових завдань відбиралися не прозоро, а на підставі лише "усних домовленостей", їхній фаховий рівень не відомий. До розробки тестових завдань не залучався жоден провідний юридичний вищий навчальний заклад країни. Тестові завдання отримали вкрай низьку оцінку за результатами їх опрацювання в Національній академії прокуратури України.

Генеральна прокуратура наразі не має жодних договірних відносин з виконавцями тестових завдань та не володіє авторськими правами на них. Крім того, в результаті службового розслідування встановлено, що не закінчено роботи по встановленню модуля онлайн тестування.

"Відповідно до отриманої інформації, підготовку тестів було доручено експерту проекту ЄС "Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні", яка доручила це питання національному експерту організації економічного розвитку та співробітництва, і в подальшому, вже за усною домовленістю, розробкою тестів займався Інститут прикладних гуманітарних досліджень - це Харківська міська громадська організація. Керівник цієї організації на даний час за кордоном, і з його слів, будь-які договірні відносини з ним не вкладались. Це буде зроблено після того, як тести будуть доопрацьовані", - зазначив в.о. генпрокурора.

Також Севрук повідомив, що дав доручення заступнику генерального прокурора Давиду Сакварелідзе вжити заходів до усунення недоліків, привести процес тестування у відповідності до вимог закону.