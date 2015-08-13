В МЗС Литви показали паспорт громадянина РФ, де Одеська область названа Росією
17:39, 13 серпня 2015Політика
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Міністерство закордонних справ Литви в соцмережі в четвер опублікувало фотографію паспорта росіянина, місцем народження якого зазначена "Одеська область. Росія".
Скрін паспорта / twitter.com/LT_MFA_Stratcom
На фотографії видно, що паспорт виданий 15 лютого 2011 року, а місцем народження громадянина є Одеська область, Росія, пише Delfi.
"Литовське консульство отримало ще один "чарівний російський паспорт". 15/02/2011 Одеса/ Росія. Це всього лише помилка?", - задається питанням в соціальній мережі міністерство.
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Як повідомляв УНІАН, раніше МЗС Литви опублікував докази того, що громадяни РФ отримували офіційні документи з відмітками, що Крим – це Росія за кілька місяців до анексії півострова.
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