В МЗС Литви показали паспорт громадянина РФ, де Одеська область названа Росією

На фотографії видно, що паспорт виданий 15 лютого 2011 року, а місцем народження громадянина є Одеська область, Росія, пише Delfi.

"Литовське консульство отримало ще один "чарівний російський паспорт". 15/02/2011 Одеса/ Росія. Це всього лише помилка?", - задається питанням в соціальній мережі міністерство.

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Як повідомляв УНІАН, раніше МЗС Литви опублікував докази того, що громадяни РФ отримували офіційні документи з відмітками, що Крим – це Росія за кілька місяців до анексії півострова.



