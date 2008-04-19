Уряд Тимошенко повертатиме гроші Лазаренка в Україну

Український уряд повертатиме на батьківщину гроші екс-прем`єра Павла ЛАЗАРЕНКА, що заморожені на рахунках в Антигуа і Барбуда.

Як повідомляє Голос Америки, про це йдеться в угоді про допомогу у розслідуванні кримінальних справ, підписаній у Вашингтоні послами України та Антиґуа і Барбуда в присутності міністра юстиції України Миколи ОНІЩУКА.

За даними українських офіційних осіб йдеться про понад 70 мільйонів доларів. Переговори та співпраця у цьому напрямку велись ще з 2002-го року.

“Уряд Антиґуа і Барбуда переконаний, що ця угода допоможе укріпленню взаємовідносин між нашими країнами і це демонстрація взаємних зусиль у боротьбі з відмиванням грошей, боротьбі з тероризмом та його фінансуванням”, - сказала посол Антигуа і Барбуда у США Дебра МІЛАУ, зазначивши, що підписана угода служитиме попередженням, що Антиґуа і Барбуда не є країною, що вітає державних службовців чи кримінальних авторитетів, які хочуть сховати накрадені гроші. Вона висловила сподівання, що обидві країни до кінця цього року зможуть підписати ще одну угоду, яка надасть можливість підрахувати та вирішити долю грошей, зокрема колишнього прем’єра П.ЛАЗАРЕНКА, які заморожені на рахунках в острівній державі.

Міністр юстиції України, який перебуває з офіційним візитом у США назвав цей документ важливим кроком на шляху виявлення нечесно нажитих коштів і повернення їх власникам, у даному випадку до державного бюджету України: “Свого часу значні активи були виведені з України злочинним шляхом на територію цієї невеличкої країни, яка мала офшорний характер і, як і в інших, до речі, офшорних зонах, створювала певні можливості для розташування капіталів. І ось це перша угода, яка має легалізувати можливість правоохоронним органам запитувати і отримувати необхідну інформацію при проведенні кримінальних розслідувань. Ми також очікуємо, що найближчим часом буде завершена важлива угода, про розшук, конфіскацію та розподіл майна та грошей отриманих незаконним шляхом. Відтак ми зможемо повернути до державного бюджету України значні кошти, які були свого часу вивезені, зокрема Павлом ЛАЗАРЕНКОМ”.

Міністр юстиції України також повідомив, що під час зустрічі зі своїм американським колегою домовився про активізацію роботи щодо підписання подібної угоди зі Сполученими Штатами. “Йшлося про пожвавлення роботи над укладенням двох важливих угод про видачу осіб, які перебувають під слідством, тобто про екстрадицію, та угода про розшук, конфіскацію, поділ активів здобутих незаконним шляхом”, - зазначив український міністр.