Сікорський: конфлікт в Україні повинен вирішувати весь ЄС, а не окремі країни

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у своїй статті для Financial Times, передає "ЄвроПравда". "У Мінську було досягнуто угоди про перемир'я, проте бої на сході України тривають і це відкинуло Європу на десятиліття назад", - вважає він.

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На думку польського дипломата, створення таких інститутів, як президент Європейської ради і високий представник із зовнішньої політики та безпеки, було позитивним явищем, покликаним представляти інтереси ЄС як єдиного цілого.

Однак останні міжнародні кризи показали, що окремі держави-члени хочуть повернути все як було і беруть вирішення проблем у свої руки. "У питанні України Євросоюзу немає навіть за столом переговорів. Натомість Франція і Німеччина, жодна з яких не має спільного кордону з Україною, взяли на себе управління російською агресією, лише з частковим успіхом", - пише Радослав Сікорський.

На його думку, якщо в разі фінансової кризи більша участь заможних держав-членів була виправдана, то у разі дипломатії такі відмінності лише грають на руку російському президенту. "Росія використовує розбіжності в Європі для створення роз'єднаності, вона робить особливі зусилля для перетягування на свою сторону держав, що мають мало впливу", - пише він.

На думку колишнього міністра закордонних справ Польщі, держави-члени у зовнішній політиці повинні стояти позаду спільної європейської політики, незважаючи на тиск всередині їхніх країн. "Німеччина повинна бути особливо задоволена цим принципом. Грецька криза довела: якщо ти зіграєш центральну роль, на тебе лягає велика вина. Якщо в Україні буде провал, більша частина провини буде на Німеччині", - зазначає Радослав Сікорський.

"Нам слід повернутися до відправної точки і дозволити президенту Європейської ради та високому представнику робити їх роботу", - резюмує він.