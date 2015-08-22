Американці радили Україні не воювати з Росією за Крим - ЗМІ

Про це з посиланням на статтю журналістів-міжнародників Джоша Рогіна та Елі Лейка, що опублікована інформагентством Bloomberg, повідомляє у суботу Deutsche Welle.

Як зазначається, у США на той момент враховували, що уряд України був тимчасовим, і вважали, що українська армія не зможе протистояти російським загонам спецпризначення. Також, згідно з повідомленням, не було ясності щодо справжніх намірів РФ і її президента Володимира Путіна. Вашингтон також побоювався того, що початок Україною воєнних дій у Криму міг би стати причиною для повномасштабної інтервенції з боку Росії, йдеться у матеріалі.

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Співрозмовники журналістів серед українського та американського керівництва стверджують, що рекомендації Вашингтона були "порадою, а не розпорядженням".

За даними джерел, схожі рекомендації Київ отримував і від урядів європейських держав. У матеріалі зазначається, що зараз низка експертів та офіційні особи в США вважають надані раніше рекомендації помилковими, а тодішня позиція призвела до ще більшої агресії з боку російського президента Путіна.

Як зазначають автори статті, серед представників української влади на той час також були суперечки щодо того, чи варто вести силове протистояння в Криму. Український уряд навіть звертався до Вашингтона з питанням про можливість надання військової підтримки. "Українці знали, що без швидкої та істотної американської допомоги військова операція із захисту Криму не мала б багатьох шансів на успіх", - наголошують автори статті.

Білий дім у свою чергу відмовився коментувати цю інформацію. Водночас чільний посадовець президентської адміністрації заявив, що Вашингтон чинитиме тиск на Росію до повного виконання Мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності України.