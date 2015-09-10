"Відродження" вимагає вирішити проблему участі переселенців у виборах цього пленарного тижня

Про це під час прес-конференції заявив перший заступник голови партії «Відродження», представник України у Венеційській комісії Володимир Пилипенко.

«На сьогоднішній день у Верховній Раді зареєстровані вже 3 варіанти проекту законів, які можуть відкрити можливість голосування на місцевих виборах для тимчасово переміщених осіб і вирішити правову колізію, що склалась. Співавторами одного з законопроектів є представники громадськості. Для нас принциповий не автор, а вирішення проблеми. Тому наступного тижня депутати групи «Партія «Відродження» будуть наполягати на включенні до порядку денного всіх трьох законодавчих ініціатив щодо голосування переселенців, зареєстрованих у парламенті. Проблема вже набула розголосу і на міжнародному рівні, глава держави також має висловити свою позицію. Тому, враховуючи можливість громадян на петицію до Президента України, така петиція, відповідно до існуючих правил, буде теж подана», - повідомив Володимир Пилипенко.

А також зазначив, що депутатська група «Партія «Відродження» голосуватиме за будь-який з проектів закону, винесений в сесійну залу. І закликав громадськість до співпраці для того, щоб узгодити один єдиний варіант проекту закону, який буде підтриманий народними депутатами всіх фракцій та груп.

Він також повідомив про результати звернень політичної партії «Відродження» до ЦВК та ОБСЄ.

«Щодо відповіді ЦВК. Можна сказати, що Центральна виборча комісія самоусунулась від вирішення цієї проблеми. Із тексту відповіді вбачається, що, переселенці зможуть взяти участь в голосуванні на місцевих виборах тільки після завершення бойових дій і тільки за своїм офіційним місцем реєстрації. ЦВК наголосила, що не є суб’єктом законодавчої ініціативи, а отже рекомендує вирішити цю проблему Верховній Раді», - зазначив Володимир Пилипенко.

«Щодо звернення до офісу ОБСЄ, ми вже отримали відповідь, що нашого листа направлено на розгляд Центральному офісу ОБСЄ у Варшаві. Тобто проблема вже набула міжнародного масштабу, тому в разі, якщо вона не буде вирішена, це не залишиться не поміченим з боку європейських інституцій», - додав перший заступник голови партії «Відродження».

Нагадаємо, 12 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо забезпечення права голосу внутрішньо переміщеним особам. Відповідний проект закону про внесення змін до Закону України «Про місцеві вибори» № 2501а подали народні депутати – Віталій Хомутиннік та Віктор Бондар.