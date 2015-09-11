Порошенко зустрівся з Нуланд, говорили про посилення фінансової допомоги США Україні

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, співрозмовники наголосили на необхідності подальшої координації зусиль задля забезпечення міжнародної підтримки України в умовах агресії з боку Росії.

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Нуланд відзначила, що США підтримують послідовні зусилля української сторони щодо встановлення стійкого режиму припинення вогню на Донбасі.

Було обговорено актуальні питання українсько-американських відносин, зокрема подальші двосторонні контакти, можливість посилення фінансової допомоги Україні з боку США, а також заходи в рамках чергової сесії ГА ООН в Нью-Йорку наприкінці поточного місяця.

Представниця Державного департаменту також відзначила важливі та рішучі кроки України з децентралізації влади та наголосила на повній відповідності конституційних змін до Мінських домовленостей, підкреслюється в повідомленні.