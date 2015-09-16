Колишній посол США в НАТО: Захід мало зробив для того, щоб зупинити Путіна

Про це заявив колишній посол США при НАТО Курт Волкер, повідомляє "Голос Америки". Захід, за його словами, не зробив нічого, щоб відповісти на агресивні дії Кремля. Причина, за словами Курта Волкера, полягає у самому Альянсі, а не зовнішніх чинниках.

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"Загрозою номер один для НАТО є брак політичної волі. У нас є всі можливості, щоб захистити себе і використати свої сили на сприяння миру і стабільності не лише у Європі, але й у світі. Однак не існує бажання цього робити: ані у Західній Європі, ані у США, ані в Центральній Європі. Щоб зупинити Путіна ми зробили мінімум. Ми продовжуємо говорити про деескалацію та шляхи виходу з ситуації, однак це лише заохочує Путіна до подальших кроків. Я не бачу, що у нас є політична воля, щоб дійсно зупинити його. Чи можемо ми впоратися з військовою потугою Росії? Звичайно. Чи могли б ми забезпечити набагато більшу підтримку Україні у її бажанні захистити себе? Безперечно. Чому цього не відбувається? Тому що існує страх конфронтації і небажання платити за неї відповідну ціну", - додав він.

Колишній посол США при НАТО вважає, що для успішного протистояння Володимиру Путіну потрібно докласти зусиль, а не відмежовуватися заявами, оскільки бездіяльність може призвести до непередбачуваних наслідків.

Крім цього, Курт Волкер підкреслив, що візит генсека Альянсу Єнса Столтенберга до Києва є дуже символічним та демонструє зацікавленість НАТО Україною. Відкриття постійного представництва Альянсу у Києві сприятиме поглибленню співпраці.

"Відкриття постійного представництва НАТО в Україні означає, що там буде працювати певний штат людей, які займатимуться виключно механізмами співпраці між НАТО та Україною. Таким чином щоденна співпраця буде більш сфокусованою, і це краще, аніж мати певну кількість людей у Брюсселі, які працюють у рамках загальної політики. Відкриття офісу допоможе покращати координацію і втілення у життя вже досягнутих угод", - заявив Курт Волкер.

Між тим, майбутній візит Єнса Столтенберга в Україну вже викликав хвилю обурення в Росії. Курт Волкер переконаний, що відкриття постійного представництва НАТО в Україні не несе загрози Росії, про що часто говорять у Кремлі.

"НАТО мало офіс у Москві упродовж багатьох років. НАТО було зацікавлене у співпраці з Росією. Однак, Росія зробила співпрацю неможливою вторгнувшись в Україну, анексувавши Крим та відмовляючись відступити. Так що цей центр не має відношення до Росії. Це розвиток стосунків між НАТО та Україною", - заявив колишній посол США при НАТО.