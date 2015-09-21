Як активісти блокують окупований Крим (інтерактивна карта)

Через три пункти пропуску - Чонгар, Каланчак та Чаплинку - з Херсонської області не пропускають вантажівки, зажадавши деокупації Криму і відновлення територіальної цілісності України, передає ТСН.

За даними станом на 17:00, жодна із фур з моменту блокади не перетнула адміністративний кордон. Деякі з вантажівок повертаються назад, інші – чекають на пункті пропуску.

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За словами заступника начальника УМВС у Херсонській області Іллі Киви, серед водіїв фур "нормальні настрої", проте правоохоронці все одно працюють з ними та ведуть інформаційно-роз'яснювальну роботу, щоб настрої на пунктах пропуску були контрольованими.