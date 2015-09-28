Олланд виступає за розширення Ради безпеки ООН та обмеження права вето

Як передає кореспондент УНІАН, про це французький лідер сказав сьогодні у Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

"Франція виступає за розширення Ради Безпеки", - заявив Олланд.

Читайте такожОлланд: Франція готова обговорювати боротьбу з ІД із усіма країнами, у тому числі з США, РФ та Іраном

Як зазначив президент Франції, "континенти повинні взяти на себе відповідальність за мир в Раді Безпеки".

"Франція хотіла би, щоби постійні члени Радбезу більше не вдавалися до використання права вето у випадках масової жорстокості", - наголосив президент Франції.

Він вважає, що право вето не повинно бути правом для блокування ініціатив, а правом для дій.