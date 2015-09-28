Олланд виступає за розширення Ради безпеки ООН та обмеження права вето
Президент Франції Франсуа Олланд виступає за розширення Ради безпеки ООН та обмеження права вето.
Як передає кореспондент УНІАН, про це французький лідер сказав сьогодні у Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
"Франція виступає за розширення Ради Безпеки", - заявив Олланд.
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Як зазначив президент Франції, "континенти повинні взяти на себе відповідальність за мир в Раді Безпеки".
"Франція хотіла би, щоби постійні члени Радбезу більше не вдавалися до використання права вето у випадках масової жорстокості", - наголосив президент Франції.
Він вважає, що право вето не повинно бути правом для блокування ініціатив, а правом для дій.