ЗМІ: Рада в четвер має шанс зробити "фінальний крок" на шляху до отримання безвізового режиму з ЄС

Як зазначається у матеріалі "ЄвроПравди", мова йде про законопроекти, що стосуються третього, найскладнішого та найпроблемнішого блоку Плану дій візової лібералізації (ПДВЛ) за назвою "Громадський порядок і безпека". В цьому пакеті 12 законопроектів, спрямованих на боротьбу з корупцією, реформування правоохоронної системи та протидію дискримінації, включно зі змінам до Конституції щодо недоторканості народних депутатів та суддів.

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Експерти одностайні в своїй оцінці: більшість проблем та недовиконаних критеріїв міститься саме у третьому блоці Плану дій, що може загальмувати процес лібералізації на невизначений термін.

Складність пов’язана не лише з великою кількістю сфер, в яких мають відбутись зміни. "Виконанню зобов’язань часом перешкоджає не їхня складність, а відсутність політичної волі", - зазначається в матеріалі.

Примітно, що донедавна увага громадськості до специфічних завдань 3-го блоку була низькою, адже її більше цікавили біометричні паспорти (звідси з’явився відомий міф, що біометрика – ледь не єдине завдання України для скасування віз).

Але навесні Євросоюз відкрив очі Києву на реальну ситуацію. В травневому звіті про прогрес України чітко і недипломатично написано: найбільші проблеми – не з біометрикою, а з виконанням блоку "Громадський порядок і безпека". Перш за все – в антикорупційній складовій.

В даний час, через виклики та загрози, спричинені російською агресією, увага саме до цього блоку стає дедалі більша. "Відповідальність за виконання (чи то за гальмування) окремих критеріїв несуть і президент, і уряд, і парламент. І якщо, Верховна Рада в четвер провалить ухвалення антикорупційного пакету, шанси на вчасне виконання ПДВЛ стануть близькими до нуля", - підкреслюється в матеріалі.