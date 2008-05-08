„Нью-імідж маркетинг груп” дає Черновецькому 33,5%

За нинішнього мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО проголосували б 33,5% киян, якби вибори столичного міського голови відбулися найближчої неділі.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною компанією „Нью-імідж маркетинг груп” на тему: «Київські вибори: підсумки третьої хвилі телефонних досліджень».

Кандидатуру Миколи КАТЕРИНЧУКА на виборах мера підтримали б 18,3% респондентів, Віталя КЛИЧКА – 15,5%, Олександра ТУРЧИНОВА - 6,3%, Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 3%, Василя ГОРБАЛЯ - 1,5%, Віктора ПИЛИПИШИНА - 2,4%. За іншого кандидата проголосували б 1,5% опитаних, проти всіх – 4,8%, не визначилися -13,2%.

Також опитування показало, що якби вибори в Київраду відбулися найближчої неділі, то за Блок Черновецького свої голоси віддали б 23,4% киян, за БЮТ – 21,3%, за Блок Кличка – 13,8%, за Блок Катеринчука - 6,1%, НУ-НС – 4,1%, Партію регіонів - 3,9%, Блок Омельченка – 2,2%, Блок Литвина – 2,1%, КПУ – 1,3%, СПУ – 1%, ГАК – 1,3%.

На думку директора компанії Олега СИНАЮКА, дані рейтингові показники ключових кандидатів (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, М.КАТЕРИНЧУКА, В.КЛИЧКА, О.ТУРЧИНОВА) зумовлені динамікою розгортання змістовної частини рекламних продуктів, які повинні були розкрити сенс кампанії кандидатів, зафіксувати основні напрямки їхньої діяльності як мера. Але це завдання не може бути вирішене лише одними рекламними продуктами – що й демонструють результати даного дослідження, зазначив експерт.

За словами політичного експерта Дмитра ГРОМАКОВА, певні тенденції зміни рейтингових показників лідерів перегонів зумовлені специфікою стратегічних ставок кампаній кандидатів. Приміром, зазначив він, позитивна динаміка рейтингу М.КАТЕРИНЧУКА зумовлена тим, що на даний час у нього зафіксовано найбільшу кількість особистих зустрічей із виборцями у районах міста, тоді як кампанії інших кандидатів обмежені лише рекламними продуктами (роликами, листівками, плакатами тощо), що й обмежує можливості кандидатів розкрити суть своїх програмних позицій.

Соціологічне опитування в Києві було проведено з 5 по 7 травня 2008 року. Методом телефонного опитування опитано 1200 респондентів старших 18 років. Кількість опитаних у кожному районі є пропорційною до кількості жителів старших 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,8%.

***Соціологічна компанія «Нью-імідж маркетинг груп» працює на ринку з 2003 р. Основною сферою її діяльності є проведення соціальних, маркетингових і політичних досліджень.