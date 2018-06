Тимошенко знає, що Чорноморський шельф можуть перепродати Газпрому

Компанія Vanco (США) планує продати право на використання надр Чорного моря, можливо, «Газпрому».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Зараз ведуться переговори про перепродаж цих шельфів, у тому числі і за участю «Газпрому», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Нагадаємо, в квітні голова правління - президент компанії Vanco Energy Company (США) Джін Ван ДАЙК спростовував інформацію, що компанія Vanco Prykerchenska Ltd. має намір передати права на розробку Прикерченської нафтогазоносної ділянки в українській частині шельфу Чорного моря російському «Газпрому» або іншій компанії.

«Ця інформація мені невідома. Я не звертався до «Газпрому», і «Газпром» до мене також не звертався. І я жодного контакту з цього приводу не мав», - сказав він.

Дж. Ван ДАЙК також спростував інформацію, озвучену з трибуни Верховної Ради прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, про те, що компанія Vanco зареєстрована на чотирьох студенток.

«Я допускаю, що це може бути результатом слабкої обізнаності прем`єр-міністра з боку її радників», - сказав він.

Дж. Ван ДАЙК наголосив, що урядові було надано в установленому порядку засновницькі документи компаній Vanсo Energy Company, Vanсo International Ltd, Vanco Prykerchenska Ltd. При цьому він додав, що Vanco Prykerchenska на 100% належить компанії Vanco Energy Company, власником якої він і є.

Він також відзначив, що його компанія своєчасно і в повному обсягу виконує зобов`язання по СРП. «Україна ніколи не була так близько до енергетичної незалежності. Але для успішності проекту потрібна не тільки робота професіоналів його компанії, а й «ентузіазм з боку уряду», - сказав Дж. Ван ДАЙК.

Довідка УНІАН. Vanco Prickerchenska Ltd. і Vanсo International Ltd. - дочірні підприємства Vanсo Energy Company, яка спеціалізується на геологічних і геофізичних дослідженнях перспективних ділянок шельфу, глибоководному бурінні. Офіс Vanсo Energy розташований в місті Х`юстон (США).

Vanсo International Ltd виграла в 2006 р. відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України угоду про розподіл продукції, яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря. Згідно з умовами угоди, Vanсo International Ltd. поступилася своїми правами і обов`язками за угодою своїй пов`язаній особі - Vanco Prickerchenska Ltd.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища своїм наказом доручило Державній геологічній службі анулювати спеціальний дозвіл (№3183 від 5 грудня 2007 року) на користування надрами компанії Vanco Prickerchenska Ltd. - на геологічні вивчення, в т.ч. дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобутком нафти і газу на Прикерченській ділянці надр континентального шельфу Чорного моря.

Відповідний наказ Мінприроди (№226 від 25 квітня 2008 року) обнародуваний на сайті міністерства.

У документі наголошується, що такі заходи прийняті у зв`язку з наявністю підстав для анулювання спеціального дозволу на користування надрами.

Прикерченська ділянка (площею 12,96 тис. кв. км.) - одна з перспективних, але малодосліджених частин українського глибоководного шельфу з глибинами води від 300 м до більш як 2000 м. Ділянка розміщена в економічній зоні України на відстані 13 км. від берегової лінії Керченського півострова.

Від укладеної на 30 років угоди Україна очікує інвестицій більш ніж на 15 млрд. дол. для геологічного вивчення і видобутку вуглеводнів, а також видобутку понад 200 млн. тонн вуглеводнів. Планується, що реалізація проекту забезпечить більш як 200 млрд. грн. додаткових надходжень до бюджету і створення декількох тисяч нових робочих місць.