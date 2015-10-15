Вищий спецсуд розглядає підсудність справи затриманих на Донбасі російських спецпризначенців

Як передає кореспондент УНІАН, суддею-доповідачем у справі визначено суддю Станіслава Кравченка.

Довідка УНІАН. 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій у Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

26 серпня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що досудове розслідування щодо Єрофєєва і Александрова завершено.

Він відзначив, що ці російські військовослужбовці підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу України.

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Матіос також сказав, що прокуратура проситиме суд максимального покарання для російських спецпризначенців.

29 вересня Голосіївський районний суд Києва ухвалив рішення про передачу справи за обвинуваченням двох російських спецназівців Александрова та Єрофєєва до Апеляційного суду Києва з подальшою передачею у Вищий спеціалізований суд з розгляду кримінальних та цивільних справ України для визначення підсудності кримінального провадження.

Також суд ухвалив рішення за відсутності інших клопотань запобіжний захід Єрофєєву та Александрову залишити без змін - тримання під вартою до 21 листопада.