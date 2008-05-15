Міністр юстиції став на захист Черновецького

Міністр юстиції Микола ОНІЩУК негативно ставиться до подій навколо вручення виклику до УБОЗ міському голові Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу для преси М.ОНІЩУК висловив жаль, що сьогодні дуже часто юридичні механізми використовуються в політичних цілях.

«Я як міністр юстиції не вітаю такий сценарій розвитку подій під час виборчої кампанії», - сказав М.ОНІЩУК.

Разом з тим він підкреслив, що правопорушники мають притягуватися до відповідальності, але враховуючи той факт, що і ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, і міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО є учасниками однієї виборчої кампанії, і об’єктивно, і суб’єктивно у громадськості складається враження, що мова в даному випадку йде про використання правових інструментів у передвиборчій боротьбі.

У свою чергу заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН зауважив, що просив фахівців Секретаріату та правоохоронних органів проаналізувати протокол, підготовлений УБОЗ щодо Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

За словами І.ПУКШИНА, мотиви, на яких Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ інкримінувались правопорушення, є безпідставними, оскільки він як Київський міський голова мав повне право видавати розпорядження щодо преміювання керівників районних адміністрацій за виконання постанови Кабінету Міністрів про впорядкування умов праці в районах. Більше того, зауважив І.ПУКШИН, це розпорядження Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО було видано ще в 2006 році, і навіть якщо в ньому були ознаки правопорушення, то процесуальні строки вже вийшли.

«Такі фахівці (УБОЗ) повинні не з корупцією боротися, а боротись на вулиці зі сміттям. Прибирати сміття», - сказав І.ПУКШИН.

Як повідомлялось, начальник прес-служби Управління боротьби з організованою злочинністю МВС України Олена МЕЛЬНИК заявила, що 14 травня співробітники київської міліції вручили Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ повістку на 16.00 15 травня у приміщення УБОЗ УМВС України в місті Києві (вул. Антоновича, 114) для ознайомлення з матеріалами адміністративного протоколу, складеного проти нього, за порушення вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією».

За словами О.МЕЛЬНИК, в міліції вважають, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ порушив розділ 2 ст. 5 ч. 3 пункт «г» (надання незаконних переваг) Закону України “Про боротьбу з корупцією”.

Як зазначили в УБОЗ, чинний мер своїм розпорядженням незаконно встановив стовідсоткову надбавку до посадових окладів голів райдержадміністрацій Києва та окремим їхнім заступникам.